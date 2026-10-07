Главные новости за 7 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

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События среды: выбор «Ъ-Черноземье»
07.10.2026, 20:04
Центральный районный суд Воронежа по иску местной прокуратуры изменил основания увольнения экс-главы управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина и бывшего руководителя «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима. Формулировки «по собственному желанию» изменены на «утрату доверия». Оба чиновника проходят обвиняемыми по уголовному делу о махинациях при реконструкции Петровской набережной в Воронеже.
Общественная палата Воронежской области выступила с законодательной инициативой заменить денежные штрафы за неоплату парковочных мест на официальные предупреждения. Как пояснила глава палаты Наталия Хван, «размещение авто на платной парковке без оплаты не представляет значимого нарушения охраняемых общественных правоотношений».
На пост исполняющего обязанности министра общественных коммуникаций Белгородской области назначен Сергей Качалов. На этой должности он сменил Ирину Пигунову.
Квалификационная коллегия судей Липецкой области объявила конкурс на замещение восьми вакантных должностей. В частности, открыты позиции заместителя председателя Советского районного суда Липецка и трех судей регионального областного суда.
Арбитражный суд Курской области отказался признать банкротом железногорское муниципальное предприятие «Горводоканал» по иску АО «Росатом энергосбыт». Компания требовала взыскать с коммунальщиков 92 млн руб. задолженности. Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.
В Арбитражный суд Московской области поступили новые требования от четырех потенциальных кредиторов московского ООО «Стрела» (компания Геннадия Федорова занималась достройкой орловского «Титаника»). Они добиваются включения в реестр требований еще 87 млн руб. Все заявления приняты судом к производству.
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом застройщика ООО «СЗ "МГС-строй"» Андрея Горбунова, связанного с уже признанным несостоятельным девелопером «Козерог» Павла Горбунова. В компании введено конкурсное производство. С иском к «МГС-строю» обратился финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» в августе 2025 года.