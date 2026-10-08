От частного — к общественному

«Дальше мы подумали, что, если будет такое красивое пространство, было бы логично, чтобы вокруг тоже все было благоустроено», — добавил собеседник. Так родилась идея создать вокруг мечети сад. «Сад также будет открыт для всех горожан, надеемся, что он станет любимым местом прогулок жителей ближайших кварталов, — делится планами Альфред хазрат. — В то же время нет задачи сделать просто еще один красивый сквер. Мы создаем исламский сад. Место, которое через свою красоту будет рассказывать горожанам о вечных ценностях и их смыслах». Хазрат отмечает, что его команда не преследует цели скопировать проекты из арабских стран, Турции или воспроизвести успешные парковые проекты Москвы: «Мы хотим показать, что мы часть большой цивилизации, но не потеряны в ней, проект опирается и на нашу историю и культуру».