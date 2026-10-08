От частного — к общественному
09.10.2026, 00:00
В Башкирии личные вложения бизнеса и неравнодушных людей помогают развивать общественные пространства. Речь об уже реализованных проектах по благоустройству территорий, будь то сквер в столице, историческое здание, некогда бывшее визитной карточкой богатого купеческого города, или тропа, пробивающаяся через леса и древние Уральские горы. Или о смелых идеях, которым только предстоит воплотиться и послужить на благо людям: Яблоневый сад (Алмалык) возле созданной из советского кинотеатра мечети или мост, который так нужен жителям двух братских республик. Эти инициативы объединяет одно: они созданы «снизу» — предпринимателями, волонтерами или просто неисправимыми мечтателями. И реализуются тоже на частные деньги — вложения бизнесменов, известных уроженцев нашего края, чиновников или пожертвования неравнодушных людей, пожелавших остаться неизвестными. А их у нас в республике не так уж и мало…
Частные инвестиции привлекают для реставрации исторических зданий, создания комфортной среды рядом с новыми жилыми комплексами или благоустройства парков и природных территорий. Вот несколько примеров в Уфе.
Компания «Арх-Центр» из Челябинской области получила от муниципального оператора АО «Возрождение» право реконструировать Дом В. А. Петунина на улице Октябрьской Революции, 15. По условиям договора инвестор восстанавливает объект и приспосабливает его к современному использованию.
Рядом с жилым комплексом «Лесная Симфония» застройщик (группа «ГРАНЕЛЬ») обустроил детскую и спортивную зоны (воркаут, падел), сделал многоуровневое освещение, зону отдыха и арт-объект.
Иногда частные инвестиции дополняют бюджетные программы. Так, при обновлении парка имени Ленина часть работ финансировалась за счет средств Сбербанка: ремонт фонтанов, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, создание интерактивной площадки с амфитеатром и сценой, строительство медиацентра.
Строго говоря, для бизнеса это не только социальная ответственность, но и экономическая выгода: создание комфортной среды повышает привлекательность территории для будущих жильцов или посетителей, стимулирует развитие деловой активности вокруг.
Расскажем о нескольких инициативах частных инвестиций в общественные пространства в Башкирии.
Южноуральская тропа
Пеший туристический маршрут по Южному Уралу длиной около 950 км, охватывающий Башкирию и Челябинскую область, проложили блогер, амбассадор Башкирии Раис Габитов с друзьями и единомышленниками. Путь начинается на курорте «Банное», проходит через Абзаково, Белорецк, хребет Инзерские Зубчатки, природный парк «Иремель», национальные парки «Зигальга» и «Зюраткуль», хребет Уреньга, Златоуст, национальный парк «Таганай» и заканчивается на озере Тургояк в Челябинской области. У нее есть несколько ответвлений: на башкирские шиханы, пещеру Шульган-Таш и другие. Большая часть маршрутов проходит рядом с населенными пунктами, чтобы можно было подъехать к каждому участку и пройти его пешком в течение одного-двух дней без палаток, ночуя в гостиницах, приютах и на базах отдыха. Кстати, по ней можно также пробежать или проехать на велосипеде.
Тропа обустраивается на частные пожертвования. Раис Габитов родом из Белорецка и в детстве много времени проводил в горах Белорецкого района, где сейчас и проходит маршрут.
В 2017 году блогер и его друзья начали маркировать уже проложенные участки и разведывать новые направления. Затем к ним подключилась команда волонтеров.
Сначала инициативу финансировали Раис Габитов и другие энтузиасты. Позднее к созданию тропы подключились Агентство стратегических инициатив и Госкомитет республики по туризму (ныне министерство предпринимательства и туризма).
Летом 2022 года команда волонтеров завершила маркировку 300 км пути. По маршруту проставили метки на камнях и деревьях, а в ключевых местах разместили указатели и информационные таблички. Также составили трек для навигационных приложений. Тропу необходимо ежегодно поддерживать, чистить от травы, мусора и упавших деревьев, обновлять разметку.
В мае этого года на Южноуральской тропе в Башкирии открылся новый участок — «Зауралье» длиной более 200 км. Он проходит через водопад Гадельша, озеро Талкас, хребты Ирендык и Крыктытау, село Аскарово и завершается у озера Якты-Куль.
Обустройство нового участка началось в сентябре 2025 года на инвестиционном сабантуе «Зауралье» в Сибае. Первую метку на маршруте поставили глава республики и основатель проекта Раис Габитов.
До 2028 года планируют расширить тропу на юг Башкирии и в Оренбургскую область.
По словам Раиса Габитова, идея о создании большой пешеходной тропы на Урале витала в воздухе. «Разные люди предлагали варианты, но мы с друзьями взяли краски и просто пошли маркировать тропу. И мы понимали, что такие популярные участки, как Иремель или Ялангас, точно будут на этой тропе, и их уже можно было начинать делать».
«Доходный дом Патрикеева сегодня можно назвать визитной карточкой и настоящим украшением исторической части Стерлитамака, — считает директор визит-центра Стерлитамака, амбассадор города, директор туроператора «Башгид» Екатерина Кириллова. — Нам очень повезло, что традиции купеческого меценатства сильны в нашем городе. Сегодня мы видим, как предприниматели, можно сказать, наши "современные купцы" бережно восстанавливают наше историческое наследие. Об этом мы с гордостью рассказываем туристам, которых заметно прибавилось в последние четыре-пять лет».
«В общем, все началось фактически с желания моего и моих друзей сделать большую пешеходную тропу на Урале. Нам амбиций хватило бы и на весь Урал, но я послушал нашего сооснователя Олега Чегодаева, самого большого специалиста по Уралу, и он сказал, что имеет смысл делать тропу только на Южном Урале. Потому что, во-первых, здесь есть все природное разнообразие, во-вторых, здесь есть дороги и гостиницы. Поэтому мы решили остановиться на Южном Урале и максимально сделать здесь сеть троп. Вот так появилась Южноуральская тропа», — рассказал блогер.
Раис Габитов рассказал, что они с друзьями начали обустраивать тропу в 2017 году, а в 2020 году Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое развивало пешеходный туризм, предложило ее в качестве пилотного проекта на Южном Урале. А правительство Башкирии поддержало эту инициативу.
«Таким образом, у нас была не просто волонтерская, самодеятельная вещь, но еще и поддержка на государственном уровне», — подчеркнул собеседник.
По его словам, министерство предпринимательства и туризма тоже поддерживает создателей маршрута. В основном это согласование, административная поддержка. «Это суперважно для любого проекта, который проходит по территории республики, в котором и особо охраняемые, и обычные муниципальные территории», — добавил он.
В этом году БСТ в своем проекте «Башкирские каникулы» сняло восьмисерийный сериал про Южноуральскую тропу. 29 сентября состоялась его премьера, отметил Раис Габитов. Телепроект был поддержан на самом высшем уровне, в том числе и главой республики Радием Хабировым. «В прошлом году, когда я получил премию "Создатели" как раз за Южноуральскую тропу, Радий Фаритович говорит: "А давайте мы поддержим вас и снимем про тропу сериал "Башкирские каникулы", чтобы все люди увидели, какая у нас красивая республика"», — сказал блогер.
Он подчеркнул, что, так как часть тропы проходит в Челябинской области, ее создателей поддержало местное Главное управление координации развития туризма.
«Поэтому получилась такая классная коллаборация между регионами», — добавил он.
Говоря о планах по дальнейшему развитию маршрута, который сейчас уже составляет почти 1,3 тыс. км, Раис Габитов анонсировал: «У нас осталось еще несколько интересных мест и в Челябинской области, и в Башкирии. Например, на Аркаиме мы обязательно сделаем весной продолжение участка Зауралье. Но самое главное сейчас уже не физически делать тропу, а чтобы по ней больше людей ходило, чтобы соревнования были, чтобы маломобильные группы могли по части тропы ходить. Важно развитие, информационная поддержка, объекты навигации. Эта работа, может быть, не такая заметная, как то, что мы провели еще 200 км тропы, но она более сложная и требует большей усидчивости и усилий».
В основном блогер связывает будущее Южноуральской тропы с улучшением инфраструктуры и с ее цифровизацией. «Потому что мы хотим, чтобы наша тропа — у нас и так один из лучших сайтов в России, может быть, лучший даже, и удобный по прохождению, — но мы хотим пойти дальше и добавить еще к тропе искусственный интеллект», — раскрыл наполеоновские планы Раис Габитов.
Соорганизатор Южноуральской тропы, член попечительского совета благотворительного фонда «Наши дети» Ильгиз Калимуллин считает, что вложение собственных средств в любимый проект — это совершенно логичный и даже очевидный ход. «У нашей команды с самого начала была поддержка друзей и бизнеса, но в любом случае мы верили в эту идею и совершенно естественным образом вкладывали в нее силы, время, деньги. Это гарантия того, что дело будет сделано и эти вложения на самом деле окупаются мгновенно, а оправдывают себя тем, что тропа приносит удовольствие и счастье».
Ильгиз Калимуллин отметил, что маршрут привлекает к себе не только владельцев туристических баз, но и жителей сел и городов, через которые проходит. «Мы всегда можем рассчитывать на проживание, информационную поддержку, заброску на вездеходах. Так, Рина Гринберг развивает маршруты в природном парке Иремель, Маргарита Сюндюкова создала участок на Арском камне, а Радик Автохитдинов обустраивает Журавлиное болото», — сказал он.
«Особо хочу осветить важнейшую для нас систему фандрайзинга. Проект Южноуральской тропы — это серьезные вложения средств. Есть очень много людей в разных регионах нашей страны, которые сами еще ни разу не побывали на тропе, но всегда жертвуют нам разные суммы через форму на нашем сайте», — пояснил соорганизатор.
«Такие пожертвования исчисляются сотнями, мы воспринимаем любую сумму как важнейший знак поддержки. Это придает нам сил, греет мыслью о том, что тропа нужна многим людям. А больше всего нам нравятся поступления с сообщениями от тех, кто прошел по тропе и почувствовал, как же это здорово.
Получается, что сотня волонтеров вкупе с сотнями пожертвований позволили создать самый большой туристический объект на Южном Урале.
И мы абсолютно убеждены, что благодаря этому человеческому интересу тропа будет жить и дальше», — сказал Ильгиз Калимуллин.
Член попечительского фонда разъяснил «кухню» создания тропы. По его словам, это итерационный и комплексный процесс. «Все начинается с наших "тропостроителей". Это мозговой центр из четырех человек, который продумывает примерный маршрут по картматериалам с учетом точек притяжения и достопримечательностей. Затем разведчики на местности подбирают оптимальные варианты прохождения и оценивают сложность. Самая важная часть — полноценная маркировка и расчистка тропы с установкой информационных щитов. Заканчивается все публикацией трека на официальном сайте. Сейчас этим занимается сплоченная команда из 30 волонтеров, а всего нас поддерживает около ста человек», — добавил он.
В Агентстве стратегических инициатив рассказали, что сотрудничают с Раисом Габитовым с 2020 года. Тогда он представлял команду туристско-рекреационного кластера «Могучий Иремель» на Всероссийском конкурсе по развитию экологического туризма. В дальнейшем Агентство привлекало Раиса Габитова как эксперта по экологическому туризму, туристическим маршрутам и маркировке троп. Команда проекта и волонтеры ведут основную работу на маршруте.
«В 2020 году Раис Габитов представил проект Большой Южноуральской тропы на площадке АСИ. На тот момент длина маршрута составляла около 300 км. Сейчас тропа охватывает 1 тыс. км по территории Башкортостана и Челябинской области.
АСИ предоставило проекту экспертную и методическую поддержку, площадки для презентации и возможность взаимодействия с региональными органами власти. В 2020 году инициатива получила поддержку правительства Башкортостана, в 2023 году — правительства Челябинской области.
Агентство также подготовило руководство по организации туристических троп и сопутствующей инфраструктуры. Оно охватывает вопросы проектирования, маркировки, безопасности и эксплуатации маршрутов.
Сотрудничество продолжается в экспертном формате. АСИ поддерживает контакт с командой проекта и привлекает Раиса Габитова к обмену опытом по развитию экологического туризма. Ежегодно волонтеры маркируют от 200 до 300 км новых участков Южноуральской тропы.
В 2020 году АСИ также поддержало туристско-рекреационный кластер «Сердце Башкирии». Проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экологического туризма. Команда получила доступ к акселерационной программе и консультациям отраслевых экспертов», — отмечает АСИ.
Бизнес-центр «Дом Патрикеева» в Стерлитамаке
В Стерлитамаке предприниматели восстановили объект культурного наследия, создав общественно-деловое пространство.
В конце XIX века один из богатейших купцов Стерлитамака Василий Патрикеев решил построить небывалый для того времени по размерам кирпичный «чудо-дом». Он получил от местных властей разрешение на строительство двухэтажного доходного дома в исторической части города. Дом вводился в строй постепенно, с конца XIX по начало XX века. На первом этаже располагались лавки, на втором — гостиница. Позже были возведены пристройки и большие подвалы.
Это было первое в Стерлитамаке коммерческое здание с кирпичным фактурным фасадом натурального цвета. Его площадь составляла почти 3 тыс. кв. м. Внутри были массивные металлические лестничные марши. Межэтажные арки поддерживались чугунными колоннами.
Высота потолков доходила до 4,5 м. Почти двухметровые витринные окна закрывались металлическими ставнями. В подвале находилась автономная котельная, в стенах — скрытая система обогрева. Среди товаров были элитные кондитерские изделия и высокий парфюм семьи Сиу, обрусевших французских предпринимателей из Москвы, официальных поставщиков императорского двора.
Стильно обставленные гостиничные номера приносили приличный доход. В них проживали губернские высокие чины, гастролировавшие артисты, купцы, командированные в Стерлитамак служащие.
По легенде, Торговый дом Патрикеева не пострадал во время общегородского солдатского «пьяного погрома» 1914 года, так как купец выставил дебоширам бочки с водкой. После революции 1917 года объект перешел во владение новой власти.
В нем разместились партийные комитеты большевиков и левых эсеров, редакция газеты «Известия», чрезвычайная комиссия, комендантская команда. С 1939 по 1941 год здесь дислоцировались части 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии. С началом войны разместили штаб эвакуированного Рижского военного пехотного училища. С 1951 по 2012 год в бывшем Доме Патрикеева находился 75-й Краковский краснознаменный топогеодезический отряд, после дислокации которого бывшую военную часть отдали городу.
Когда дом выставили на торги, он был в аварийном состоянии. За 100 лет истории в нем ни разу не проводили капремонт. Кровля протекала, в стенах были трещины, нужно было заменить межэтажные перекрытия и укрепить фундамент. Восстановлением памятника архитектуры занялись новые владельцы, предприниматели Ринат Райманов (ГК «Риком») и Василий Космынин (ООО «Башпласт»).
«В 2016 году к нам обратился тогдашний мэр города Изотов Алексей Николаевич — в центре города на исторической площади стоит объект культурного наследия, разрушается, еще несколько лет — и его будет не спасти. Он предложил нам его выкупить, потому что не сомневался: если мы его заберем, то сделаем все возможное, чтобы восстановить и вернуть ему истинный исторический облик. Мы — это наша большая семья Космыниных и Раймановых. И мы его выкупили на торгах», — рассказала совладелец компании «Башпласт» Ольга Космынина.
«И началась долгая, в семь лет, реставрация. Сначала были первичные обследования состояния здания, чтобы вообще понять, насколько оно жизнеспособно. Потом предпроектные исследования, потом сам проект, потом долгие (больше года) согласования с Башкультнаследием и уж только потом сама реставрация».
По ее словам, одним из самых сложных этапов было восстановление фундамента. «Исследования показали, что фундамент изначально был заложен с минимальным запасом по несущей нагрузке, а целое столетие небрежной эксплуатации фактически полностью его уничтожило. Пришлось каждую стену фактически подвешивать специальными приспособлениями, вручную откапывать, вынимать остатки фундамента и заново его заливать. То же самое сделали потом для укрепления здания внутри. Фактически внутрь исторического объекта поместили новый железобетонный каркас, который держит межэтажные перекрытия и лестничные марши. Стоимость не разглашаем, но поверьте, это было долго и дорого».
Ольга Космынина пояснила, что сейчас дом находится в процессе заселения. Над этим работает брокерское агентство. «Мы видим это как многофункциональный комплекс "Деловой Город". Там предполагается офис нотариуса, банка, элитного застройщика, косметология, медицина и т. д. Кроме того, порядка 500 кв. м мы выделяем под социокультурное пространство. Это новый формат для нашего города. Это будет: Музей-НЕМузей, место, где раскрыта наша история и идентичность (история купца Патрикеева, доходного дома, это именно про место, а не про весь город). Мы выступили заказчиками исторического исследования жизни купца, у нас сейчас мало что известно о его судьбе. Это должно стать нашим вкладом в краеведение», — сказала она.
Совладелец компании рассказала о будущем внутреннем наполнении социокультурного пространства. Это социализация (сообщество ответственных горожан, местные сообщества, клуб меценатов, рабочая площадка для «Я-историЯ» и так далее), образование и саморазвитие (лекции, семинары, образовательные курсы, просвещение, краеведение), культурная и творческая деятельность (творческие вечера, мини-концерты, иммерсивные спектакли, кинопоказы, мастер-классы), деловая деятельность (проведение корпоративных мероприятий, городские лаборатории, воркшопы, дискуссионные панели, рабочий штаб под событийный календарь), медиазона (оборудованная площадка для съемок, для ведения наших соцсетей, интервью и записи подкастов), выставочная экспозиция с возможностью проводить эстетические и культурные образовательные программы. Также здесь планируется устроить магазин с мерчем и сувенирной продукцией, книги и открытки про город.
«Вот так мы видим интеграцию нашего объекта культурного наследия — доходного дома купца Патрикеева — в нашем современном городе», — подытожила собеседница.
Реставрацию завершили в августе 2022 года.
«Доходный дом Патрикеева сегодня можно назвать визитной карточкой и настоящим украшением исторической части Стерлитамака, — считает директор визит-центра Стерлитамака, амбассадор города, директор туроператора «Башгид» Екатерина Кириллова. — Нам очень повезло, что традиции купеческого меценатства сильны в нашем городе. Сегодня мы видим, как предприниматели, можно сказать, наши "современные купцы" бережно восстанавливают наше историческое наследие. Об этом мы с гордостью рассказываем туристам, которых заметно прибавилось в последние четыре-пять лет. Если раньше мы и сами не могли ответить на вопрос, а что, собственно, в Стерлитамаке делать, что показывать гостям, сегодня благодаря благоустройству и преображению старой части города про каждый из этих домов мы можем говорить долго. Дом Патрикеева — место, в котором проходят региональные форумы, международные конференции, встречи на самом высоком уровне. Это здание, благодаря нашим неравнодушным горожанам-предпринимателям, будто восстало из руин, чтобы стать не просто общественным пространством, а символом купеческой эпохи».
«Сохранить, а не приспособить для бизнеса», — подчеркнул Ринат Райманов, рассказывая о работе с историческим зданием на вебинаре «Работа с объектами ОКН» 16 сентября этого года.
«Работа с исторической архитектурой на этом не заканчивается. Следующий объект — Дом купца Усманова, бывшая фабрика "Дружба" в Стерлитамаке. Сейчас специалисты исследуют состояние здания, изучают его историю, архивные материалы и особенности архитектуры. Эта работа станет основой для дальнейших решений по сохранению и реставрации объекта», — отметил Ринат Райманов.
Мечеть «Ихлас» и пространство «Алмалык»
Имам-хатиб мечети «Ихлас» (в переводе с татарского — искренность) Альфред Давлетшин поведал удивительную историю о том, как советский кинотеатр «Луч» в 1997 году стал мечетью, и рассказал о планах по развитию территории.
По его словам, необычность истории мечети на Сочинской улице в Уфе заключается в том, что это место изначально было общественным пространством. В 1990-е нерентабельный кинотеатр закрыли и он стал разрушаться. Здание находилось в окружении частного сектора и яблоневых садов (микрорайон на картах по-прежнему обозначается как «Алмалык», что значит яблоневый сад). И вот помещения в центре этого уютного мира оказались пристанищем для бродяг и наркоманов. Жители, конечно, были озабочены этим.
Альфред хазрат рассказал, что проблемное здание сначала предложили православной епархии, а после ее отказа — Духовному управлению мусульман Башкортостана, те тоже отказались. После этого инициативу проявила мусульманская религиозная организация Кировского района «Ихлас», входящая в состав ДУМ РБ. По словам Альфреда Давлетшина, это первый и единственный в России случай, когда бывшее светское здание, представлявшее собой общественное пространство, передали под мечеть.
Дальше началась удивительная история преобразования здания в мечеть. У «Ихласа» не было и нет крупного спонсора. Реконструкцию вели буквально на народные деньги — помогали рядовые уфимцы, предприниматели. Жители соседних домов помогали с расчисткой территории, несли воду и продукты рабочим, люди в морозы ночевали в неотапливаемом здании, чтобы защитить его от бездомных и воров. Стройка объединила людей — соседи договаривались о дежурствах, помогали даже вне зависимости от вероисповедания, предприниматели устраивали импровизированные совещания, чтобы решить, как наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Альфред Давлетшин полагает, что такое единение случилось во многом благодаря личности основателя «Ихласа» и первого имама мечети Мухамета Галлямова. Мухамет хазрат — очень яркая и разносторонняя личность. Кандидат медицинских наук, автор научных изобретений и патентов, видный исламский богослов, автор книг, ведущий телепередачи. Это он не побоялся попросить у города здание и поверил в то, что прихожане смогут своими силами реконструировать его. Благодаря коллективным усилиям «Ихлас» стал первой и пока остается крупнейшей мечетью Духовного управления РБ в Уфе.
Как отмечает Альфред Давлетшин, прозорливость Мухамет хазрата проявилась не только в том, чтобы рискнуть переоборудовать кинотеатр в мечеть. Хазрат предложил неожиданную для того времени концепцию — мечеть должна стать центром общественной жизни уммы. Тогда, в девяностые годы, еще не были на слуху популярные ныне термины «общественное пространство», «третье место». Но хазрат фактически уже тогда замыслил создание такого пространства и смог это реализовать.
До революции мечети были центром жизни уммы (общины) — тут прихожане не только молились, но знакомились друг с другом, еженедельно встречались и обсуждали общественно-значимые вопросы, обучались, а нередко даже и разбирались спорные ситуации, заключались сделки. Альфред Давлетшин полагает, что в «Ихласе» получилось восстановить эту традицию. Уже почти 30 лет как «Ихлас» снимает свою собственную передачу, ранее она выходила на канале БСТ, сейчас еженедельно на канале «Туган тел». Мечеть издает журнал, в котором публикуются ученые, известные журналисты, как признанные писатели и поэты, так и молодые авторы. «Это не какой-то кондовый журнал из прошлого века, а вполне интересное издание»,— полагает управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров, который тоже периодически пишет для журнала. — Например, один из номеров был посвящен искусственному интеллекту».
Сегодня мечеть состоит из двух залов. Первый — постоянно используется для осуществления культа, а второй заполняется по пятницам на джума-намаз, во время праздников или при проведении конференций, ифтаров.
У Альфреда хазрата появилась идея создать в этом зале современное общественное пространство, расположить музейную экспозицию, а участок вокруг мечети превратить в благоухающий сад. Прихожане назвали проект «Алиф» — так называется первая буква арабского алфавита.
По словам Альфреда Давлетшина реконструкция затронет преимущественно второй зал мечети. Он по-прежнему останется местом, где по пятницам и по праздникам прихожане будут молиться. В остальное время благодаря современным технологиям он будет превращаться в многофункциональное пространство. Тут будут витрины, экраны и стенды, рассказывающие об основах Ислама и его истории в Башкортостане. Пространство позволит проводить мастер-классы, презентации, лекции, выставки.
«Дальше мы подумали, что, если будет такое красивое пространство, было бы логично, чтобы вокруг тоже все было благоустроено», — добавил собеседник. Так родилась идея создать вокруг мечети сад. «Сад также будет открыт для всех горожан, надеемся, что он станет любимым местом прогулок жителей ближайших кварталов, — делится планами Альфред хазрат. — В то же время нет задачи сделать просто еще один красивый сквер. Мы создаем исламский сад. Место, которое через свою красоту будет рассказывать горожанам о вечных ценностях и их смыслах». Хазрат отмечает, что его команда не преследует цели скопировать проекты из арабских стран, Турции или воспроизвести успешные парковые проекты Москвы: «Мы хотим показать, что мы часть большой цивилизации, но не потеряны в ней, проект опирается и на нашу историю и культуру».
Мост через реку Белую между двумя регионами
Предприниматель и советник главы администрации Краснокамского района Комил Сиразетдинов выступил с инициативой строительства моста через реку Белую (Агидель). Новый объект должен соединить село Староянзигитово в Башкирии и село Актаныш в Татарстане.
Жители двух регионов более 50 лет пользуются только паромной и ледовой переправами. Ежедневно тысячи автомобилей проезжают из разных регионов России. Паром работает только летом и в дневное время, а наличие ледовой переправы осенью, зимой и весной зависит от погодных условий. По словам Комила Сиразетдинова, мост необходим для круглогодичного безопасного сообщения, он поможет развитию экономики, туризма, логистики и повысит качество жизни людей. Его значение может выйти за пределы двух республик: этим маршрутом могут пользоваться жители и перевозчики Удмуртии, Пермского края и других регионов, утверждает он.
Предварительно длина моста составит около 1,2 км. Точную протяженность определят инженерные изыскания, сказал Комил Сиразетдинов.
«Обоснованную стоимость строительства назовем после технико-экономического обоснования (ТЭО). Сейчас речь идет о 3,5 млн руб. на подготовку ТЭО, а не на строительство самого моста», — сказал Комил Сиразетдинов.
По его словам, возможность строительства на бюджетные средства необходимо рассмотреть вместе с Башкирией, Татарстаном и федеральными ведомствами. Пока бюджетное финансирование не предусмотрено. ТЭО поможет оценить общественную пользу проекта и выбрать модель финансирования, в том числе с участием инвесторов.
«Мы пригласили к сотрудничеству инвесторов, фонды и предприятия, но о заключенном соглашении пока не объявляем. Следующий шаг — подготовить расчеты, с которыми можно предметно обсуждать вложения. Наша цель — превратить необходимую людям переправу в сильный межрегиональный маршрут с перспективой более широкого, в том числе международного, транспортного значения», — пояснил предприниматель.
По его словам, этот мост планировали построить еще в 80-е годы, когда открыли Камский автозавод в Набережных Челнах (тогда город Брежнев), а в Нефтекамске — дочернее предприятие НефАЗ. И тогда уже возникла необходимость этого моста. Но тогда не было такого машинопотока. А сейчас экономическая выгода моста для КамАЗа и НефАЗа будет стратегически важной. И не только для этих заводов, но и для малого и крупного бизнеса и жителей, отметил он.
"Guide День республики". Приложение №187от 09.10.2026, стр. 22