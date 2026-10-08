Маргарите Зубковой оплачена система «Оникс»

2 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Адыгея» мы рассказали историю 16-летней Маргариты Зубковой из Адыгеи («Волшебный камень оникс», Алексей Каменский). У девочки обширная артериовенозная мальформация — клубок из вен и артерий — правой ноги. Ей неоднократно проводили лечение, но результат был недостаточным. Полноценно блокировать все сосудистые соединения и снизить риск рецидива заболевания можно с помощью жидкого полимера «Оникс». Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 563 979 руб.) собрана. Родители Маргариты благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.