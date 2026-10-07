В Самарской области задержан воспитатель детского лагеря по подозрению в истязании воспитанников
07.10.2026, 16:15
В Сызрани задержан 20-летний мужчина, работавший летом 2026 года воспитателем в детском оздоровительном лагере. Его подозревают в систематическом применении физической силы к воспитанникам с аутизмом. Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание). Об этом сообщило региональное СУ СКР.
По версии следствия, в течение летней смены подозреваемый неоднократно бил воспитанников лагеря. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
Проводится допрос свидетелей. Следствие собирает доказательства и устанавливает всех детей, которые могли пострадать от действий фигуранта. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.