Лжегазовщик получил почти пять лет за мошенничество в Нижнем Новгороде
07.10.2026, 16:07
Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил Владимира Репринцева к четырем годам и девяти месяцам колонии общего режима за мошенничество с установкой газового оборудования (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с другими участниками преступной группы в 2023-2025 годах он похитил у жителей города около 591 тыс. руб., сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, двое участников убеждали граждан в утечке газа и необходимости срочной замены оборудования. После этого подсудимый проводил работы, создавая видимость законной предпринимательской деятельности от имени ООО «Облгаз-сервис».
При вынесении приговора суд учел, что Репринцев заключил досудебное соглашение. Он был взят под стражу в зале суда.
Как уточнили в региональном ГУ МВД, жертвами 11 участников преступной группы стали 68 человек. В отношении остальных фигурантов уголовные дела еще рассматриваются в суде.