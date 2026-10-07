Лжегазовщик получил почти пять лет за мошенничество в Нижнем Новгороде

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил Владимира Репринцева к четырем годам и девяти месяцам колонии общего режима за мошенничество с установкой газового оборудования (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с другими участниками преступной группы в 2023-2025 годах он похитил у жителей города около 591 тыс. руб., сообщили в пресс-службе суда.