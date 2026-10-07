В ростовском рынке общепита сохраняется острый дефицит квалифицированных кадров

Проблема дефицита кадров в общественном питании Ростова-на-Дону, возникшая в период пандемии и усилившаяся после нее, сохраняется до сих пор. Наиболее остро бизнес испытывает нехватку квалифицированных сотрудников. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказал основатель франшизной сети семейных бистро «ПуриПури» Артур Черняков.

В условиях конкуренции за персонал работодателям приходится повышать материальную и нематериальную мотивации сотрудников. В первую очередь речь идет о конкурентном уровне заработных плат. При этом, отмечает господин Черняков, выход на ростовский рынок московских проектов со столичными зарплатами оказывает дополнительное давление на уровень местных зарплат. Среди примеров материальной мотивации спикер привел систему повышения оклада в зависимости от стажа. Так, сотрудники с опытом работы в компании от пяти лет получают зарплату выше среднего по рынку, сопоставимую с московскими предложениями.

Бизнес, по словам предпринимателя, готов платить больше за долгосрочные отношения с сотрудниками. Помимо материальной мотивации, сеть использует психологическую поддержку. В «ПуриПури», к примеру, организуют работу с психологами, что, как считает господин Черняков, особенно важно для молодых сотрудников.

По его словам, для части молодых работников значение имеют не только уровень дохода, но и отношения внутри коллектива, а также комфортные условия работы.

Константин Соловьев