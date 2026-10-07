Минфин разместил ОФЗ на 40 млрд рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 на 39,1 млрд руб. по номиналу при спросе в 134,4 млрд руб. Срок погашения бумаг — октябрь 2033 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Цена отсечения составила 85,562% от номинала, доходность по ней — 16,63%. Выручка от размещения достигла 35,74 млрд руб. Как пояснили в Минфине, информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Оно прошло по средневзвешенной цене аукциона.
Размещение прошло в условиях высокой потребности Минфина России в новых заимствованиях. По итогам III квартала 2026 года ведомство выполнило 84% скорректированного плана размещений, но до конца года ему требовалось привлечь еще 2,2 трлн руб., то есть в среднем по 183 млрд руб. в неделю. Выпуск серии 26252 был одним из таких источников финансирования, но сам по себе покрывает лишь небольшую часть оставшейся потребности.
Доходность длинных ОФЗ формируется под давлением одновременно растущего предложения и ограниченного спроса. Дополнительная эмиссия выпусков с погашением в 2031–2036 годах усиливает давление на дальний отрезок кривой, а при ужесточении денежно-кредитной политики инвесторы требуют более высокой доходности; дорогие первичные размещения затем подтягивают доходности и на вторичном рынке.
Высокий спрос на конкретный аукцион частично объясняется наличием у инвесторов средств для реинвестирования после крупных выплат по госдолгу. В сентябре 2026 года Минфин погасил облигации на 362 млрд руб. и выплатил по ним 179 млрд руб. процентов, что поддержало интерес к новым бумагам даже при высокой стоимости заимствований.