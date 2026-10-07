Минфин разместил ОФЗ на 40 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Размещение прошло в условиях высокой потребности Минфина России в новых заимствованиях. По итогам III квартала 2026 года ведомство выполнило 84% скорректированного плана размещений, но до конца года ему требовалось привлечь еще 2,2 трлн руб., то есть в среднем по 183 млрд руб. в неделю. Выпуск серии 26252 был одним из таких источников финансирования, но сам по себе покрывает лишь небольшую часть оставшейся потребности.

Доходность длинных ОФЗ формируется под давлением одновременно растущего предложения и ограниченного спроса. Дополнительная эмиссия выпусков с погашением в 2031–2036 годах усиливает давление на дальний отрезок кривой, а при ужесточении денежно-кредитной политики инвесторы требуют более высокой доходности; дорогие первичные размещения затем подтягивают доходности и на вторичном рынке.

Высокий спрос на конкретный аукцион частично объясняется наличием у инвесторов средств для реинвестирования после крупных выплат по госдолгу. В сентябре 2026 года Минфин погасил облигации на 362 млрд руб. и выплатил по ним 179 млрд руб. процентов, что поддержало интерес к новым бумагам даже при высокой стоимости заимствований.