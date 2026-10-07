Чемпион мира и Европы по футболу Педро завершил карьеру в 39 лет

Испанский нападающий Педро объявил о завершении карьеры. Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педро

Фото: @_pedro17_ Педро

Фото: @_pedro17_

«Сейчас тот самый момент, чтобы сделать шаг вперед и начать новый этап в моей жизни. Я благодарен себе за исполнение мечты и благодарен всем людям, которые были рядом со мной, которые помогли сделать ее реальностью. Спасибо, футбол, что сделал меня таким счастливым»,— заявил 39-летний Педро.

В составе сборной Испании игрок провел 65 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с национальной командой Педро выиграл чемпионат мира (2010) и Европы (2012).

На клубном уровне форвард выступал за каталонскую «Барселону», с которой стал пятикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он представлял английский «Челси» и итальянские «Рому» и «Лацио».

Арнольд Кабанов