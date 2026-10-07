В Ульяновской области с 1 по 5 октября выявили 256 административных правонарушений в сфере миграции
С 1 по 5 октября полицейские выявили в Ульяновской области 256 административных правонарушений: 162 нарушения правил въезда, выезда и пребывания, 94 нарушения порядка трудовой деятельности мигрантами. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Полицейские проверили 67 объектов, включая 34 места компактного проживания мигрантов. 24 иностранцам ограничен въезд в Россию. В отношении незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан вынесено 38 постановлений об административном выдворении за пределы России.
На юридических лиц составили 15 административных протоколов за незаконное привлечение мигрантов к работе (ст. 18.15 КоАП РФ).
Также возбуждено три уголовных дела: два — за фиктивную постановку на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ) и одно — за подделку паспорта гражданина РФ (ст. 327 УК РФ).