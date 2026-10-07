Микель Артета стал самым высокооплачиваемым тренером АПЛ
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» подписал новый контракт с главным тренером Микелем Артетой. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до 2030 года.
Предыдущий договор с тренером истекал летом 2027 года. Испанец стал самым высокооплачиваемым тренером Английской премьер-лиги (АПЛ). По информации The Times, его базовая зарплата составит £20 млн, также предусмотрены бонусы.
Микелю Артете 44 года. Он возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Англии (2026), а также завоевала кубок (2020) и три суперкубка страны (2020, 2023, 2026). По итогам прошлого сезона испанец был признан лучшим тренером АПЛ.
«Арсенал» с 12 очками по итогам пяти туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет три балла. В следующем матче лондонцы на своем поле сыграют с «Лидсом».
Для «Арсенала» сохранение Микеля Артеты означает продолжение проекта, построенного вокруг конкретной игровой системы. Тренер подбирал ассистентов и футболистов под ее требования и совершенствовал тренировочные методики, поэтому смена руководителя могла бы затронуть не только кадровый состав, но и сам способ подготовки команды.
В декабре 2019 года клуб доверил команду 37-летнему Артете, чей тренерский опыт тогда ограничивался работой в штабе Пепа Гвардиолы. За время работы в «Арсенале» он вместе с командой прошел путь от этого рискованного назначения к радикальной трансформации ее игры.