Микель Артета стал самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» подписал новый контракт с главным тренером Микелем Артетой. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до 2030 года.

Предыдущий договор с тренером истекал летом 2027 года. Испанец стал самым высокооплачиваемым тренером Английской премьер-лиги (АПЛ). По информации The Times, его базовая зарплата составит £20 млн, также предусмотрены бонусы.

Микелю Артете 44 года. Он возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Англии (2026), а также завоевала кубок (2020) и три суперкубка страны (2020, 2023, 2026). По итогам прошлого сезона испанец был признан лучшим тренером АПЛ.

«Арсенал» с 12 очками по итогам пяти туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет три балла. В следующем матче лондонцы на своем поле сыграют с «Лидсом».

Арнольд Кабанов