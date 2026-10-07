В Ростове средняя окупаемость ресторанных проектов составляет от двух до четырех лет

В Ростове-на-Дону окупаемость ресторанного проекта в нынешних экономических условиях за два года можно считать хорошим показателем. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказал основатель франшизной сети семейных бистро «ПуриПури» Артур Черняков.

При этом, по словам спикера, срок возврата вложений зависит прежде всего от локации и соответствия концепции спросу. Как отметил предприниматель, сейчас порог входа в ресторанный бизнес составляет около 20–40%. При оценке проекта, однако, важно учитывать исходные условия — в частности, готовность выбранной локации.

Ранее, когда порог входа в ресторанный бизнес был ниже, минимальный срок окупаемости проекта мог составлять восемь–девять месяцев. Сейчас отдельным проектам удается выйти на окупаемость примерно за год, однако нормальным показателем предприниматель считает срок от двух до четырех лет. Окупаемость за два года, по словам Артура Чернякова, возможна при удачном сочетании нескольких факторов — прежде всего правильного выбора локации и концепции.

Константин Соловьев