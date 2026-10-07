WSJ: крупнейших пивоваров Японии заподозрили в ценовом сговоре

В Японии комиссия по добросовестной конкуренции инициировала проверку в отношении четырех крупнейших пивоваренных компаний страны, совокупно контролирующих 90% местного рынка. Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства — сговоре об искусственном повышении цен, пишет The Wall Street Journal.

Компании входят в Японскую ассоциацию пивоваров. По словам источников, ассоциация проводит ежемесячные собрания, однако топ-менеджеры производителей также «встречались за кулисами» для координации цен. В октябре 2022 года и апреле 2025 года производители повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления об этих решениях у них практически совпало.

Все четыре производителя подтвердили проведение проверки со стороны регулятора и заявили, что будут в полной мере сотрудничать со следствием.