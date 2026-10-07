Сергей Шишкарев хочет выкупить у «Росатома» SASCO

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев, завершивший 7 октября сделку по продаже контрольного пакета группы «Росатому», планирует выкупить у госкорпорации 58,67% Сахалинского морского пароходства (SASCO). Об этом он сообщил в интервью “Ъ”. «На определенном этапе мы с партнерами из госкорпорации “Росатом” не договорились о консолидации 100% SASCO, и более 30% пароходства сейчас принадлежит связанной со мной компании,— пояснил он.— Я сделал предложение выкупить еще 58,67%, которыми владеет ГК “Дело”».

Группа приобрела SASCO в 2022 году. Пароходство занимается линейными (Владивосток—Корсаков, Владивосток—Магадан), трамповыми, паромными, мультимодальными перевозками. В составе флота SASCO — восемь собственных универсальных и специализированных контейнерных судов общим дедвейтом 71 тыс. тонн, три дизель-электрохода типа «Сахалин» и один портовый буксир. Все суда имеют ледовый класс не ниже Arc 4, что позволяет осуществлять круглогодичную навигацию и обслуживать арктические порты.

Как пояснил господин Шишкарев, если не выкупить SASCO, то она и уже принадлежащая «Росатому» FESCO будут конкурировать на Дальнем Востоке между собой. «Ожидаю позицию коллег на это предложение»,— добавил он.

Подробнее — в интервью Сергея Шишкарева «Ъ».

Наталья Скорлыгина