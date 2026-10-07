В Ростове-на-Дону средний чек в общепите снизился на 15%

Средний чек в заведениях общественного питания Ростова-на-Дону за год снизился примерно на 15%. При этом рост числа гостей позволил бизнесу компенсировать снижение чека. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказал основатель франшизной сети семейных бистро «ПуриПури» Артур Черняков.

Одной из причин снижения среднего чека предприниматель называет рост налоговой нагрузки и сокращение покупательского спроса. При этом увеличение себестоимости продукции и других расходов создает давление на цены в общепите.

Сеть «ПуриПури» с 2025 года цены не повышала. По словам господина Чернякова, это позволило сохранить действующих гостей и привлечь новых, несмотря на рост расходов и фонда оплаты труда. В результате выручка проектов выросла на 25–26%.

Рентабельность ресторанного бизнеса за последние пять лет также снизилась. Если ранее показателем около 25% считалась нормой, то сейчас рентабельность на уровне 15–17% предприниматель называет очень хорошей, а 20% — очень хорошим результатом.

При этом главным показателем для бизнеса остается количество гостей, отметил Артур Черняков. По его словам, снижение среднего чека само по себе не обязательно приводит к падению выручки, если его удается компенсировать ростом посещаемости.

Константин Соловьев