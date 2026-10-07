В Австралии епископа приговорили к шести с половиной годам тюрьмы за насилие

Окружной суд Перта приговорил Кристофера Сондерса, бывшего епископа католической церкви в Австралии, к шести с половиной годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении молодых мужчин. Как сообщает ABC News, Сондерс стал одним из самых высокопоставленных католических священнослужителей в мире, осужденных за такие действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристофер Сондерс

Фото: Aaron Bunch / AAP Image / AP Кристофер Сондерс

Фото: Aaron Bunch / AAP Image / AP

Кристофер Сондерс был епископом города Брума в Западной Австралии с 1996 по 2020 год. Как установило следствие, посещая отдаленные общины, епископ приглашал к себе в резиденцию молодых людей и подростков на вечеринки с алкоголем. Дарил им подарки и деньгами, склонял к действиям сексуального характера.

В 2018 году его секретарь Шерил Квилти уведомила полицию о происходящем. В 2020 году епископу были предъявлены первые обвинения, повлекшие его отставку. Но тогда расследование закрыли за недостаточностью улик. Благодаря внутреннему расследованию, инициированному папой римским Франциском, были найдены многочисленные доказательства вины Сондерса.

В августе 2026 года он был признан виновным в изнасиловании и 12 эпизодах непристойного нападения в отношении двух молодых мужчин из числа аборигенов. В решении суда отмечается, что Сондерс на словах позиционировал себя защитником прав коренных народов Австралии, но на деле «грубо растоптал достоинство доверившихся ему людей и злоупотребил своей властью». Получить право на условно-досрочное освобождение он сможет не раньше февраля 2031 года.

Алена Миклашевская