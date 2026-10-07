Основатель ГК «Дело» Шишкарев рассказал «Ъ» о жизни после сделки с «Росатомом»

— Чем вы планируете заняться теперь, после сделки?

— Уже сегодня вечером вместе с (помощником президента.— “Ъ”) Николаем Патрушевым в составе делегации Морской коллегии вылетаю на крайне интересные, содержательные переговоры в Китае. Запланирован ряд встреч на высоком уровне. И, что важно, не без моей инициативы мы посещаем порт Шанхай, крупнейший контейнерный порт мира. И потом переговоры в Пекине.

Китай в середине сентября установил недельный рекорд перевалки контейнеров. За неделю было перевалено 7 млн 279 тыс. TEU. Это тот объем, который делает РФ за год. Поэтому в догонялки с Китаем играть не вижу смысла, но в рамках развития сотрудничества между странами у нас есть очень хорошие наработки с партнерами, в частности с компанией из Сямэня, одной из крупнейших в Китае по торговым операциям, поэтому помимо официальной повестки будут обсуждаться новые и старые проекты — начиная от IT и заканчивая торговыми операциями.

До конца года у меня еще несколько важных командировок. По линии Федерации гандбола планирую визит в Марокко. Там уже менее чем через две недели начинается первый в истории этого спорта чемпионат мира среди юниорских сборных. Играть предстоит девушкам не старше 16 лет — на играх будет флаг, гимн. Рассчитываем на достойный результат. Там же планирую встретиться с Хассаном Мустафой, руководителем Международной федерации гандбола (IHF), и поговорить, наверное, о главной теме нашего женского гандбола: возможность попадания на чемпионат мира 2027 года, через который открывается путь на Олимпиаду в США.

Потом — совет по спорту с президентом в Красноярске.

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