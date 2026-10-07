Porsche сократит до 40% руководства по новой стратегии развития

Немецкий автопроизводитель Porsche объявил о масштабной реорганизации, предусматривающей сокращение примерно 40% руководящих и менеджерских должностей в среднесрочной перспективе. Это часть новой стратегии Sportwagenschmiede'35, направленной на повышение эффективности бизнеса и укрепление линейки спортивных автомобилей, указано на сайте компании.

Новая стратегия предполагает смещение акцента с объема продаж на ценность продукции, качество и эксклюзивность. Планируется увеличить долю дорогих моделей и повысить их среднюю цену примерно на 20%. Также Porsche намерена расширить возможности персонализации автомобилей и увеличить выручку от программы Sonderwunsch (специальные заказы) в шесть раз.

Инициатива предусматривает сокращение общего штата сотрудников на 25–30%. Расходы на персонал в производстве планируется снизить на 30%, а затраты на сбыт и дистрибуцию — на 20%. Помимо этого, компания планирует уменьшить затраты на разработку новых моделей на 20% и прямые материальные расходы — на 10%.

Одновременно Porsche намерена сократить число вариантов моделей примерно на 20%, что позволит увеличить средний объем продаж на одну версию авто на 30%. Доля моделей D- и E-сегментов в общем портфеле должна вырасти на 45%.

По словам гендиректора Porsche Михаэля Ляйтерса, компания планирует увеличить с 10% до 30% долю годового бонуса для высшего руководства, привязанную к индивидуальным результатам работы каждого сотрудника, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тем самым Porsche хочет укрепить связь между индивидуальным вкладом сотрудника и ценностью для компании.

Кроме того, Porsche в ближайшие годы сосредоточится на выпуске автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и разработке трех неэлектрических моделей. Доля авто с традиционными двигателями и гибридными силовыми установками, уточнил господин Ляйтерс, по-прежнему будет составлять около 67%, несмотря на решение о запрете машин с ДВС с 2035 года.