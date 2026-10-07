В Армении опровергли проблему с поставками битума из России

Армения не испытывает дефицита битума. Кроме того, его поставки в страну по соглашениям с Россией не прекращались. Об этом сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

«Проблем с импортом битума из России нет. А дорожно-строительные работы ведутся в соответствии с установленным графиком»,— заявила ТАСС пресс-секретарь ведомства Сона Арутюнян.

Сегодня местная газета «Грапарк» писала, что из-за дефицита битума в некоторых населенных пунктах Армении остановились работы по укладке асфальта. В публикации утверждалось, что, несмотря на существующие между Россией и Арменией контракты на его импорт, сейчас они практически не исполняются. Это связано с напряженностью в отношениях между странами, отмечала газета.

Экспорт нефтепродуктов из России облагается пошлинами. В 2013 году Россия и Армения заключили межправительственное соглашение, согласно которому последняя закупает газ и алмазы, а также некоторые виды нефтепродуктов без ее уплаты. В 2023 году в этот список включили и битум.