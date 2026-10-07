Китайская блогерша призналась в мошенничестве на Берлинском марафоне

Китайская фитнес-блогерша Сун Юаньюань, проехавшая часть дистанции Берлинского марафона на велосипеде, призналась в обмане, сообщает Le Figaro. Ранее факт мошенничества выявила неофициальная «полиция марафонов» Official Marathon Time Integrity Unit, которая следит за соблюдением правил на забеге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайская фитнес-блогерша Сун Юаньюань (Abeeeer)

Фото: Abeeeer / Xiaohongsh Китайская фитнес-блогерша Сун Юаньюань (Abeeeer)

Фото: Abeeeer / Xiaohongsh

У Сун Юаньюань, известной под ником Abeeeer, более 530 тыс. подписчиков в популярной китайской соцсети Xiaohongshu. 27 сентября она пробежала марафонскую дистанцию в Берлине. После финиша блогерша сообщила о своем личном рекорде — 4 ч. 53 мин. 46 сек — и поделилась фотографиями медали. Лимит прохождения Берлинского марафона этого года составляет 6 ч. 15 мин. Участник пробега может финишировать после этого времени, но тогда его результат не будет засчитан официально.

Однако вскоре выявился обман — некоторые интернет-пользователи обратили внимание на фотографии в районе 38-го км, где похожая на Сун Юаньюань женщина едет на велосипеде. Позже анализ перемещения блогерши по дистанции показал необычное ускорение между 35-м и 40-м км.

Сун Юаньюань призналась в обмане, сославшись на плохое самочувствие. Она публично извинилась и назвала свой поступок «нарушающим дух честной игры в марафонских соревнованиях». Китаянку дисквалифицировали, а спонсировавший ее бренд Brooks разорвал контракт в одностороннем порядке.

Екатерина Наумова