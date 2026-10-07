Китайская блогерша призналась в мошенничестве на Берлинском марафоне
Китайская фитнес-блогерша Сун Юаньюань, проехавшая часть дистанции Берлинского марафона на велосипеде, призналась в обмане, сообщает Le Figaro. Ранее факт мошенничества выявила неофициальная «полиция марафонов» Official Marathon Time Integrity Unit, которая следит за соблюдением правил на забеге.
Китайская фитнес-блогерша Сун Юаньюань (Abeeeer)
Фото: Abeeeer / Xiaohongsh
У Сун Юаньюань, известной под ником Abeeeer, более 530 тыс. подписчиков в популярной китайской соцсети Xiaohongshu. 27 сентября она пробежала марафонскую дистанцию в Берлине. После финиша блогерша сообщила о своем личном рекорде — 4 ч. 53 мин. 46 сек — и поделилась фотографиями медали. Лимит прохождения Берлинского марафона этого года составляет 6 ч. 15 мин. Участник пробега может финишировать после этого времени, но тогда его результат не будет засчитан официально.
Однако вскоре выявился обман — некоторые интернет-пользователи обратили внимание на фотографии в районе 38-го км, где похожая на Сун Юаньюань женщина едет на велосипеде. Позже анализ перемещения блогерши по дистанции показал необычное ускорение между 35-м и 40-м км.
Сун Юаньюань призналась в обмане, сославшись на плохое самочувствие. Она публично извинилась и назвала свой поступок «нарушающим дух честной игры в марафонских соревнованиях». Китаянку дисквалифицировали, а спонсировавший ее бренд Brooks разорвал контракт в одностороннем порядке.
В 1980 году на Бостонском марафоне Рози Руис была объявлена победительницей женского забега, установив рекорд дистанции со временем 2 часа 31 минута 56 секунд. Однако зрители сообщили, что она проехала большую часть дистанции на метро, выйдя на маршрут лишь за полмили до финиша. Судьи подтвердили факт мошенничества, и победа была присуждена Жаклин Гаро.
Этот случай мошенничества заставил организаторов марафонских забегов ввести обязательное использование чипов на дистанциях. Такая мера позволяет проверять прохождение маршрута участниками по ходу забега, а не только на старте и финише.