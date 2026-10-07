Паром врезался в исторический особняк на берегу Босфора
Пассажирский паром врезался в исторический особняк на берегу Босфора в Стамбуле, сообщила турецкая газета Hurriyet. Никто не пострадал.
По данным газеты, особняк принадлежал казаскеру Неджметтину Эфенди. По данным Karar, владелец был одним из главных судей в Османской империи. Особняк был построен около 200 лет назад. Сейчас им владеет блогер и предприниматель Дерин Мермерчи.
Паром врезался в особняк около 23:30 6 октября. Пассажирский паром совершал экскурсию по Босфору и по неизвестной причине начал дрейфовать в сторону особняка. Сначала он задел яхту, пришвартованную рядом с особняком, а затем и сам дом. Владелица заявила, что будет добиваться компенсации ущерба через суд. По ее словам, причал особняка был разрушен, а ее дети получили психологическую травму.
В морских авариях финансовым контуром возмещения служит P&I-страхование ответственности судна: оно должно обеспечивать компенсацию убытков при авариях и других инцидентах. Поэтому размер и порядок выплат по повреждению берегового объекта будут связаны не только с судебным требованием, но и с условиями страхового покрытия ответственности перевозчика.
Для судов, проходящих через турецкие проливы, страховка имеет значение и для безопасности судоходства. Минтранс Турции предупреждал, что авария незастрахованного судна может привести к остановке движения в проливе, то есть страховое обеспечение рассматривается не только как способ урегулировать частный ущерб, но и как условие снижения последствий морского происшествия.