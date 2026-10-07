Товарооборот Нижегородской области и Беларуси вырос на 3% в I полугодии 2026 года
07.10.2026, 11:37
По итогам первого полугодия 2026 года товарооборот Нижегородской области и Республики Беларусь вырос на 3% по сравнению с 2025 годом. В том числе импорт увеличился на 5%, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Абсолютные цифры по товарообороту не приводятся. В 2021 году он превышал 1 млрд долларов и с тех пор, судя по официальным сообщениям, увеличился.
Глеб Никитин рассказал также, что в 2026 году на выставке «Иннопром. Беларусь» Нижегородскую область представляли 20 компаний. «Из Минска вернулись с солидным портфелем соглашений и контрактов. Уверен, это укрепит темпы роста товарооборота», — отметил он.
Губернатор добавил, что сельхозпредприятия региона в 2026 году приобрели в Беларуси около 50 единиц сельхозтехники. В планах — покупка еще 200 единиц.