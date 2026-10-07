ГТЛК поставила Нижегородской области 25 новых автобусов
07.10.2026, 10:57
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в лизинг Нижегородской области 25 новых автобусов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Всего десяти российским регионам поставили 130 автобусов «ПАЗ», «ЛиАЗ», «КАвЗ», «ГАЗ», «СимАЗ», «НефАЗ» и Volgabus, отметили в правительстве.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» 60 субъектов РФ в 2026 году получили 2,2 тыс. автобусов, говорится в сообщении.