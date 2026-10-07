Между Самарой и Уфой начнет курсировать импортозамещенная версия «Ласточки» — скоростной электропоезд «Финист». Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«С 9 октября 2026 года на маршруте Самара — Уфа — Самара производится замена подвижного состава ЭС2Г „Ласточка“ на состав ЭС104 „Финист в пяти-вагонном исполнении»,— говорится в сообщении

В августе «Финист» запустили из Самары в Тольятти, Жигулевск и из Новокуйбышевска в Тольятти. В сентябре стало известно, что «Финист» появится на маршруте Самара — Пенза.

«Ласточка» — скоростной электропоезд, разработанный немецкой компанией Siemens AG , который производился в том числе на заводе «Уральские локомотивы».