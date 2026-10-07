Поезда «Ласточка» на маршруте между Уфой и Самарой заменят «Финисты»

Поезда под номерами 7002, 7004 и 7006 будут отправляться из Самары по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:30 по местному времени. Прибытие в Уфу — в 00:58 (время — местное). В обратную сторону поезда 7001, 7003 и 7005 будут отправляться по выходным дням в 6:50 по уфимскому времени и прибывать в Самару в 12:18 (время — местное).