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Топор Джека Николсона из фильма «Сияние» выставлен на аукцион

Несколько сотен предметов кинематографического реквизита из коллекции режиссера Стэнли Кубрика будет продано на аукционе Bonhams в Лондоне. Как сообщает The Guardian, среди лотов есть топор, которым в триллере «Сияние» персонаж Джека Николсона пытался прорубить дверь — эта сцена стала одной из самых известных в мировом кинематографе. По некоторым оценкам, стоимость топора может составить от £30 тыс. до £50 тыс. На продажу также будут выставлены платья сестер-близнецов из этого же фильма и одна из съемочных хлопушек, использовавшихся на площадке «Сияния».

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Кадр из фильма «Сияние»

Кадр из фильма «Сияние»

Фото: Warner Bros. / Hawk Films / Peregrine / Producers Circle

Топор Джека Николсона из фильма «Сияние»

Топор Джека Николсона из фильма «Сияние»

Фото: Bonhams

Одна из хлопушек, использованных на съемках фильма «Сияние»

Одна из хлопушек, использованных на съемках фильма «Сияние»

Фото: Bonhams

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Кадр из фильма «Сияние»

Фото: Warner Bros. / Hawk Films / Peregrine / Producers Circle

Топор Джека Николсона из фильма «Сияние»

Фото: Bonhams

Одна из хлопушек, использованных на съемках фильма «Сияние»

Фото: Bonhams

Самым дорогим лотом, как ожидается, станет кукла-манекен человеческого зародыша из другого фильма Стэнли Кубрика — «2001 год: Космическая одиссея». Предполагается, что этот экспонат может уйти с молотка за £800 тыс.

Аукцион состоится 3 февраля. Ему будут предшествовать несколько выставок, ближайшая из которых состоится в Нью-Йорке на следующей неделе. Затем показы пройдут в Лос-Анджелесе и Париже. 18 января в Лондоне состоится финальная выставка.

Против чего готовы пойти режиссеры ради своих фильмов — в материале Weekend «Закадровая политика».

Евгений Хвостик

Фотогалерея

Карьера и взгляды Стэнли Кубрика

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«Я ничему не научился в школе и не прочитал ни одной книги с удовольствием до тех пор, пока мне не исполнилось 19 лет»&lt;br> Стэнли Кубрик родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке, в семье евреев — выходцев из Австро-Венгерской империи. Плохая успеваемость Стэнли Кубрика в школе помешала ему поступить в университет. Гораздо больше учебы его интересовала фотография, он даже провел год в статусе официального школьного фотографа. Первая фотокамера — Graflex — появилась у будущего кинорежиссера в 13 лет

«Я ничему не научился в школе и не прочитал ни одной книги с удовольствием до тех пор, пока мне не исполнилось 19 лет»
Стэнли Кубрик родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке, в семье евреев — выходцев из Австро-Венгерской империи. Плохая успеваемость Стэнли Кубрика в школе помешала ему поступить в университет. Гораздо больше учебы его интересовала фотография, он даже провел год в статусе официального школьного фотографа. Первая фотокамера — Graflex — появилась у будущего кинорежиссера в 13 лет

Фото: LOOK Magazine Collection / Library of Congress / Prints & Photographs Division

«Между человеком и машинами существуют глубокие эмоциональные связи. Красивые механизмы мы воспринимаем сексуально. Запах фотоаппарата Nikon. Ощущение итальянской спортивной машины или прекрасного магнитофона. Более того, мы и сами давно живем в обществе прекрасных биологических механизмов»&lt;br> В 18 лет Стэнли Кубрик стал штатным фотографом журнала Look. Часть работ, которые будущий режиссер сделал для Look с 1946 по 1951 год, теперь хранится в библиотеке Конгресса США

«Между человеком и машинами существуют глубокие эмоциональные связи. Красивые механизмы мы воспринимаем сексуально. Запах фотоаппарата Nikon. Ощущение итальянской спортивной машины или прекрасного магнитофона. Более того, мы и сами давно живем в обществе прекрасных биологических механизмов»
В 18 лет Стэнли Кубрик стал штатным фотографом журнала Look. Часть работ, которые будущий режиссер сделал для Look с 1946 по 1951 год, теперь хранится в библиотеке Конгресса США

Фото: LOOK Magazine Collection / Library of Congress / Prints & Photographs Division

«Я два года ничего не делал, поэтому согласился режиссировать &quot;Спартака&quot; с Кирком Дугласом. Это мой единственный фильм, в котором я не был полновластным хозяином — несмотря на то, что я был постановщиком, мой голос был лишь одним из многих, к которым прислушивался Кирк. Я разочарован фильмом. В нем все хорошо, кроме сценария»&lt;br> В 1960 году актер и продюсер фильма «Спартак» (кадр — на фото) Кирк Дуглас позвал Кубрика в свой проект. Во время работы над фильмом между ними возник конфликт, положивший конец их дружбе. Годы спустя Кирк Дуглас называл бывшего друга Стэнли Кубрика «талантливым дерьмом»

«Я два года ничего не делал, поэтому согласился режиссировать "Спартака" с Кирком Дугласом. Это мой единственный фильм, в котором я не был полновластным хозяином — несмотря на то, что я был постановщиком, мой голос был лишь одним из многих, к которым прислушивался Кирк. Я разочарован фильмом. В нем все хорошо, кроме сценария»
В 1960 году актер и продюсер фильма «Спартак» (кадр — на фото) Кирк Дуглас позвал Кубрика в свой проект. Во время работы над фильмом между ними возник конфликт, положивший конец их дружбе. Годы спустя Кирк Дуглас называл бывшего друга Стэнли Кубрика «талантливым дерьмом»

Фото: Bryna / Universal / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

«Фильм должен быть похож скорее на музыку, чем на книгу. Фильм должен быть развитием настроений и чувств. Суть его, все, что находится за эмоциями, раскрывается позже»&lt;br> В 1962 году Кубрик переехал в Англию для съемок своего следующего фильма «Лолита» (кадр — на фото). Здесь он и будет жить до конца своей жизни. Владимир Набоков выступил в проекте соавтором сценария, получив номинацию на премию «Оскар» («Лучший адаптированный сценарий»). Фильм взял несколько премий «Золотой глобус», а Кубрика признали лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале

«Фильм должен быть похож скорее на музыку, чем на книгу. Фильм должен быть развитием настроений и чувств. Суть его, все, что находится за эмоциями, раскрывается позже»
В 1962 году Кубрик переехал в Англию для съемок своего следующего фильма «Лолита» (кадр — на фото). Здесь он и будет жить до конца своей жизни. Владимир Набоков выступил в проекте соавтором сценария, получив номинацию на премию «Оскар» («Лучший адаптированный сценарий»). Фильм взял несколько премий «Золотой глобус», а Кубрика признали лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале

Фото: A.A. Productions Ltd.

«У меня есть жена, трое детей, три собаки, семь кошек. Я не Франц Кафка, страдающий в одиночестве»&lt;br> Стэнли Кубрик редко говорил открыто о своей личной жизни, это породило множество мифов и слухов о нем. В то время как режиссер снимал фильмы, в прессе ходили слухи о нем, как о безумном гении или о сумасшедшем

«У меня есть жена, трое детей, три собаки, семь кошек. Я не Франц Кафка, страдающий в одиночестве»
Стэнли Кубрик редко говорил открыто о своей личной жизни, это породило множество мифов и слухов о нем. В то время как режиссер снимал фильмы, в прессе ходили слухи о нем, как о безумном гении или о сумасшедшем

Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

«Без меня ничего не монтируется. Каждая секунда моего фильма смонтирована мной: я размечаю каждый кадр, выбираю каждый план и собираю все только так, как считаю нужным. Написание сценария, съемки и монтаж — вот из чего состоит процесс создания фильма»&lt;br> В 1964 году вышел новый фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Картина, вышедшая в разгар Холодной войны, представляла собой антимилитаристскую сатиру на военные программы США того времени и гонку вооружений в целом

«Без меня ничего не монтируется. Каждая секунда моего фильма смонтирована мной: я размечаю каждый кадр, выбираю каждый план и собираю все только так, как считаю нужным. Написание сценария, съемки и монтаж — вот из чего состоит процесс создания фильма»
В 1964 году вышел новый фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Картина, вышедшая в разгар Холодной войны, представляла собой антимилитаристскую сатиру на военные программы США того времени и гонку вооружений в целом

Фото: Columbia Pictures Corporation

«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» получил четыре номинации на «Оскар» и приз за лучший фильм Британской киноакадемии&lt;br> На фото: Стэнли Кубрик и актриса Трейси Рид на съемках фильма

«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» получил четыре номинации на «Оскар» и приз за лучший фильм Британской киноакадемии
На фото: Стэнли Кубрик и актриса Трейси Рид на съемках фильма

Фото: Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty Images

«С самого начала работы над фильмом мы обсуждали способы отображения на экране внеземного существа, которые были бы столь же выразительными, как и само это существо. И вскоре стало ясно, что невозможно представить непредставимое. Все, что можно сделать, это попытаться передать художественными средствами некоторые его качества»&lt;br> Фильм 1968 года «Космическая Одиссея 2001» был также номинирован на четыре «Оскара», но получил награду лишь за визуальные эффекты, тем не менее став культовым

«С самого начала работы над фильмом мы обсуждали способы отображения на экране внеземного существа, которые были бы столь же выразительными, как и само это существо. И вскоре стало ясно, что невозможно представить непредставимое. Все, что можно сделать, это попытаться передать художественными средствами некоторые его качества»
Фильм 1968 года «Космическая Одиссея 2001» был также номинирован на четыре «Оскара», но получил награду лишь за визуальные эффекты, тем не менее став культовым

Фото: Stanley Kubrick Productions

«В человеческой личности есть нечто порочное от природы. У нее есть дурная сторона. Ужасные истории выделяют архетипы бессознательного, давая возможность увидеть темные стороны человека, не сталкиваясь с ней непосредственно»&lt;br> В 1971 году после выхода фильма «Заводной апельсин» в Великобритании в адрес режиссера и его семьи начинают поступать угрозы. В итоге фильм изъяли из проката в стране

«В человеческой личности есть нечто порочное от природы. У нее есть дурная сторона. Ужасные истории выделяют архетипы бессознательного, давая возможность увидеть темные стороны человека, не сталкиваясь с ней непосредственно»
В 1971 году после выхода фильма «Заводной апельсин» в Великобритании в адрес режиссера и его семьи начинают поступать угрозы. В итоге фильм изъяли из проката в стране

Фото: Getty Images

«Естественный, свободный человек — это человек злой, деструктивный. Так называемое &quot;добро&quot; — лишь способ, с помощью которого абсолютно отчужденное от человека государство подчиняет людей, превращает их в &quot;Заводных апельсинов&quot;»&lt;br> Исполнитель главной роли в фильме «Заводной апельсин» Малькольм Макдауэлл (на фото) получил несколько травм на съемочной площадке: в одной из сцен у него оказались сломаны ребра, в другой сцене ему повредили глаза, и актер на некоторое время потерял зрение

«Естественный, свободный человек — это человек злой, деструктивный. Так называемое "добро" — лишь способ, с помощью которого абсолютно отчужденное от человека государство подчиняет людей, превращает их в "Заводных апельсинов"»
Исполнитель главной роли в фильме «Заводной апельсин» Малькольм Макдауэлл (на фото) получил несколько травм на съемочной площадке: в одной из сцен у него оказались сломаны ребра, в другой сцене ему повредили глаза, и актер на некоторое время потерял зрение

Фото: Warner Brothers

«Что мне нравится в использовании материала, который написан другими людьми (помимо того, что некоторые вещи я просто не способен был бы написать), так это огромное преимущество прочтения чего-либо впервые. Эти эмоции уже никогда нельзя повторить с той же историей. У меня возникает реакция, похожая на влюбленность»

«Что мне нравится в использовании материала, который написан другими людьми (помимо того, что некоторые вещи я просто не способен был бы написать), так это огромное преимущество прочтения чего-либо впервые. Эти эмоции уже никогда нельзя повторить с той же историей. У меня возникает реакция, похожая на влюбленность»

Фото: John Springer Collection / Corbis / Getty Images

«Я предпочитаю думать, что мои фильмы достаточно хороши, чтобы захватывать и во время второго, и третьего, и четвертого просмотра» &lt;br> В 1980 году Кубрик экранизировал одноименный бестселлер Стивена Кинга «Сияние». Главную роль в фильме исполнил Джек Николсон (на фото), сыгравший писателя, впадающего в безумие в отрезанном от цивилизации отеле. Сборы «Сияния» составили $44 млн при бюджете в $19 млн

«Я предпочитаю думать, что мои фильмы достаточно хороши, чтобы захватывать и во время второго, и третьего, и четвертого просмотра»
В 1980 году Кубрик экранизировал одноименный бестселлер Стивена Кинга «Сияние». Главную роль в фильме исполнил Джек Николсон (на фото), сыгравший писателя, впадающего в безумие в отрезанном от цивилизации отеле. Сборы «Сияния» составили $44 млн при бюджете в $19 млн

Фото: Warner Brothers

«Именно плохие фильмы вдохновляли меня на то, чтобы снимать свои собственные. Я смотрел всякую дребедень и говорил себе: &quot;Я, конечно, ничего не знаю о том, как делать кино, но ничего хуже этого сделать не смогу при всем желании&quot;»&lt;br> Последний фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999 год, кадр — на фото) изобиловал сценами эротического содержания и подвергся цензуре еще до премьеры. Везде, кроме США и Канады, лента вышла в режиссерской версии

«Именно плохие фильмы вдохновляли меня на то, чтобы снимать свои собственные. Я смотрел всякую дребедень и говорил себе: "Я, конечно, ничего не знаю о том, как делать кино, но ничего хуже этого сделать не смогу при всем желании"»
Последний фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999 год, кадр — на фото) изобиловал сценами эротического содержания и подвергся цензуре еще до премьеры. Везде, кроме США и Канады, лента вышла в режиссерской версии

Фото: Warner Bros / Kobal / REX / Shutterstock

Мировые сборы фильма «С широко закрытыми глазами» с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях (на фото) составили более $162 млн при бюджете в $65 млн

Мировые сборы фильма «С широко закрытыми глазами» с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях (на фото) составили более $162 млн при бюджете в $65 млн

Фото: Warner Brothers

«Гибель этой планеты не будет замечена в космическом масштабе» &lt;br> 7 марта 1999 года Стэнли Кубрик умер от сердечного приступа. За свою 48-летнюю карьеру он снял 13 полнометражных лент и выступил продюсером 10 из них. В течение 20 лет он не дал ни одного интервью. В апреле 2018 года Международный астрономический союз назвал в честь режиссера гору на Хароне — спутнике Плутона

«Гибель этой планеты не будет замечена в космическом масштабе»
7 марта 1999 года Стэнли Кубрик умер от сердечного приступа. За свою 48-летнюю карьеру он снял 13 полнометражных лент и выступил продюсером 10 из них. В течение 20 лет он не дал ни одного интервью. В апреле 2018 года Международный астрономический союз назвал в честь режиссера гору на Хароне — спутнике Плутона

Фото: Warner Bros. / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

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«Я ничему не научился в школе и не прочитал ни одной книги с удовольствием до тех пор, пока мне не исполнилось 19 лет»
Стэнли Кубрик родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке, в семье евреев — выходцев из Австро-Венгерской империи. Плохая успеваемость Стэнли Кубрика в школе помешала ему поступить в университет. Гораздо больше учебы его интересовала фотография, он даже провел год в статусе официального школьного фотографа. Первая фотокамера — Graflex — появилась у будущего кинорежиссера в 13 лет

Фото: LOOK Magazine Collection / Library of Congress / Prints & Photographs Division

«Между человеком и машинами существуют глубокие эмоциональные связи. Красивые механизмы мы воспринимаем сексуально. Запах фотоаппарата Nikon. Ощущение итальянской спортивной машины или прекрасного магнитофона. Более того, мы и сами давно живем в обществе прекрасных биологических механизмов»
В 18 лет Стэнли Кубрик стал штатным фотографом журнала Look. Часть работ, которые будущий режиссер сделал для Look с 1946 по 1951 год, теперь хранится в библиотеке Конгресса США

Фото: LOOK Magazine Collection / Library of Congress / Prints & Photographs Division

«Я два года ничего не делал, поэтому согласился режиссировать "Спартака" с Кирком Дугласом. Это мой единственный фильм, в котором я не был полновластным хозяином — несмотря на то, что я был постановщиком, мой голос был лишь одним из многих, к которым прислушивался Кирк. Я разочарован фильмом. В нем все хорошо, кроме сценария»
В 1960 году актер и продюсер фильма «Спартак» (кадр — на фото) Кирк Дуглас позвал Кубрика в свой проект. Во время работы над фильмом между ними возник конфликт, положивший конец их дружбе. Годы спустя Кирк Дуглас называл бывшего друга Стэнли Кубрика «талантливым дерьмом»

Фото: Bryna / Universal / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

«Фильм должен быть похож скорее на музыку, чем на книгу. Фильм должен быть развитием настроений и чувств. Суть его, все, что находится за эмоциями, раскрывается позже»
В 1962 году Кубрик переехал в Англию для съемок своего следующего фильма «Лолита» (кадр — на фото). Здесь он и будет жить до конца своей жизни. Владимир Набоков выступил в проекте соавтором сценария, получив номинацию на премию «Оскар» («Лучший адаптированный сценарий»). Фильм взял несколько премий «Золотой глобус», а Кубрика признали лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале

Фото: A.A. Productions Ltd.

«У меня есть жена, трое детей, три собаки, семь кошек. Я не Франц Кафка, страдающий в одиночестве»
Стэнли Кубрик редко говорил открыто о своей личной жизни, это породило множество мифов и слухов о нем. В то время как режиссер снимал фильмы, в прессе ходили слухи о нем, как о безумном гении или о сумасшедшем

Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

«Без меня ничего не монтируется. Каждая секунда моего фильма смонтирована мной: я размечаю каждый кадр, выбираю каждый план и собираю все только так, как считаю нужным. Написание сценария, съемки и монтаж — вот из чего состоит процесс создания фильма»
В 1964 году вышел новый фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Картина, вышедшая в разгар Холодной войны, представляла собой антимилитаристскую сатиру на военные программы США того времени и гонку вооружений в целом

Фото: Columbia Pictures Corporation

«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» получил четыре номинации на «Оскар» и приз за лучший фильм Британской киноакадемии
На фото: Стэнли Кубрик и актриса Трейси Рид на съемках фильма

Фото: Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty Images

«С самого начала работы над фильмом мы обсуждали способы отображения на экране внеземного существа, которые были бы столь же выразительными, как и само это существо. И вскоре стало ясно, что невозможно представить непредставимое. Все, что можно сделать, это попытаться передать художественными средствами некоторые его качества»
Фильм 1968 года «Космическая Одиссея 2001» был также номинирован на четыре «Оскара», но получил награду лишь за визуальные эффекты, тем не менее став культовым

Фото: Stanley Kubrick Productions

«В человеческой личности есть нечто порочное от природы. У нее есть дурная сторона. Ужасные истории выделяют архетипы бессознательного, давая возможность увидеть темные стороны человека, не сталкиваясь с ней непосредственно»
В 1971 году после выхода фильма «Заводной апельсин» в Великобритании в адрес режиссера и его семьи начинают поступать угрозы. В итоге фильм изъяли из проката в стране

Фото: Getty Images

«Естественный, свободный человек — это человек злой, деструктивный. Так называемое "добро" — лишь способ, с помощью которого абсолютно отчужденное от человека государство подчиняет людей, превращает их в "Заводных апельсинов"»
Исполнитель главной роли в фильме «Заводной апельсин» Малькольм Макдауэлл (на фото) получил несколько травм на съемочной площадке: в одной из сцен у него оказались сломаны ребра, в другой сцене ему повредили глаза, и актер на некоторое время потерял зрение

Фото: Warner Brothers

«Что мне нравится в использовании материала, который написан другими людьми (помимо того, что некоторые вещи я просто не способен был бы написать), так это огромное преимущество прочтения чего-либо впервые. Эти эмоции уже никогда нельзя повторить с той же историей. У меня возникает реакция, похожая на влюбленность»

Фото: John Springer Collection / Corbis / Getty Images

«Я предпочитаю думать, что мои фильмы достаточно хороши, чтобы захватывать и во время второго, и третьего, и четвертого просмотра»
В 1980 году Кубрик экранизировал одноименный бестселлер Стивена Кинга «Сияние». Главную роль в фильме исполнил Джек Николсон (на фото), сыгравший писателя, впадающего в безумие в отрезанном от цивилизации отеле. Сборы «Сияния» составили $44 млн при бюджете в $19 млн

Фото: Warner Brothers

«Именно плохие фильмы вдохновляли меня на то, чтобы снимать свои собственные. Я смотрел всякую дребедень и говорил себе: "Я, конечно, ничего не знаю о том, как делать кино, но ничего хуже этого сделать не смогу при всем желании"»
Последний фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999 год, кадр — на фото) изобиловал сценами эротического содержания и подвергся цензуре еще до премьеры. Везде, кроме США и Канады, лента вышла в режиссерской версии

Фото: Warner Bros / Kobal / REX / Shutterstock

Мировые сборы фильма «С широко закрытыми глазами» с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях (на фото) составили более $162 млн при бюджете в $65 млн

Фото: Warner Brothers

«Гибель этой планеты не будет замечена в космическом масштабе»
7 марта 1999 года Стэнли Кубрик умер от сердечного приступа. За свою 48-летнюю карьеру он снял 13 полнометражных лент и выступил продюсером 10 из них. В течение 20 лет он не дал ни одного интервью. В апреле 2018 года Международный астрономический союз назвал в честь режиссера гору на Хароне — спутнике Плутона

Фото: Warner Bros. / Kobal / REX / Shutterstock / Fotodom

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