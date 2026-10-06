В Ростовской области доля отказавшихся от прерывания беременности достигла 50,2%

На Дону по итогам девяти месяцев 2026 года доля женщин, отказавшихся от прерывания беременности после консультаций в кабинетах медико-социальной поддержки, достигла 50,2%. Показатель оказался максимальным с 2021 года, сообщила замгубернатора Ростовской области Олеся Старжинская в своих соцсетях.

По данным властей, с начала года после консультаций удалось сохранить 725 беременностей. Женщины находятся под наблюдением специалистов. Рост показателя связывают с организационными мерами, принятыми в апреле—мае, и работой кабинетов медико-социальной поддержки беременных. Помощь включает медицинское сопровождение, психологическую и социальную поддержку.

Константин Соловьев