Аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся в четвертый раз

Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялся, поскольку на участие в нем не было подано ни одной заявки. Это следует из протокола на торговой площадке «РТС-тендер». Сами торги должны были состояться 8 октября.

Начальная цена лота составляла 4 млрд руб., задаток — 400,9 млн руб. В состав лота входил комплекс зданий: сам вокзал, нежилой двухэтажный корпус и участок земли площадью 13,7 тыс. кв. м, который после сделки перешел бы новому владельцу в субаренду. В стоимость включена теплотрасса к зданию протяженностью 502 м.

Впервые РЖД выставила на торги комплекс зданий в начале марта, аукцион должен был пройти в середине апреля. Затем дату перенесли на конец месяца, но аукцион не состоялся. Здания не нашли покупателя на повторных торгах в июне и августе.

Здание Рижского вокзала было построено в 1897-1901 годах по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского в неорусском стиле. Его признали объектом культурного наследия регионального значения в 2021 году. Общая площадь объекта превышает 7,7 тыс. кв. м, всего земельного участка — 13,6 тыс. кв. м.