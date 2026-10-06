У жителя Дзержинска изъяли немаркированный табак на 27,7 млн рублей

Жителя Дзержинска обвинили в сбыте 181 тыс. упаковок немаркированной табачной продукции стоимостью 27,7 млн руб. Партия изъята, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2023-2026 годах обвиняемый покупал оптовые партии табачной продукции в Москве и перепродавал ее в розницу или мелким оптом своим знакомым. Он хранил товар в арендованном складе и собственном гараже. В феврале 2026 года незаконную деятельность пресекла полиция.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд.

Владимир Зубарев