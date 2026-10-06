Екатеринбуржец потребовал от «Автодора» 3,9 млн за BMW, разбитый на трассе М-12

Житель Екатеринбурга подал в суд на госкомпанию «Российские автомобильные дороги» из-за BMW, разбитого на платной трассе М-12 «Восток». Иск поступил в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Истец указал, что он двигался по трассе М-12, проезд по которой стоит 960 руб. На 1316-м километре автомобиль попал в просадку дорожного полотна, после чего BMW подлетел, водитель потерял управление и врезался в барьерный отбойник. Повреждения оказались настолько серьезными, что транспортное средство признали погибшим.

Стоимость восстановительного ремонта BMW истец оценил в 6,53 млн руб. При этом средняя рыночная стоимость аналогичного автомобиля составляет 4,27 млн руб. Годные остатки, по оценке, стоят 359,1 тыс. руб.

Истец просит взыскать с «Автодора» разницу между рыночной стоимостью и стоимостью остатков — 3,91 млн руб., 960 руб. за проезд и 50 тыс. руб. расходов на экспертизу. Кроме того, заявлены требования о компенсации морального вреда и штрафе за отказ добровольно возместить ущерб.

Суд принял гражданское дело к производству. Дата и время заседания пока не назначены.

Полина Бабинцева