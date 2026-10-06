На Дону эксперта Россельхознадзора осудили за получение взяток на 61 млн рублей

Ростовский областной суд утвердил приговор по делу агронома отдела карантина растений и семеноводства ФГУ «Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» Максима Юрова. Ранее Аксайский районный суд Ростовской области приговорил его девяти годам колонии за получение взяток. Копия апелляционного определения имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Как было установлено судом, Максим Юров и лица, дело в отношении которых дело выделено в отдельное производство, с 2009 по 2024 год получали взятки за выдачу заключений в референтном центре и фито-санитарных и карантинных сертификатов в управлении Россельхознадзора в кратчайшие сроки без создания каких-либо препятствий, в том числе без отбора проб и проведения испытаний продукции. Следователи смогли установить девятерых человек, передавших взятку на общую сумму более 61 млн руб.

В июле 2026 года Аксайский районный судом признал Максима Юрова виновным в получении взяток (п.«а, в» ч.5 ст.290 и ч.6 ст.290 УК РФ) и назначил ему девять лет лишения свободы колонии строгого режима и штраф 170 млн руб., сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона. После оглашения приговора Юрова взяли под стражу в зале суда.

Несмотря на то, что Максим Юров признал вину, его адвокат подала апелляционную жалобу на приговор. Защита посчитала назначенное наказание слишком суровым и просила изменить срок на условный. Однако Ростовский областной суд не нашел оснований для отмены решения первой инстанции. Приговор Аксайского районного суда вступил в законную силу. Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке.

Кристина Федичкина