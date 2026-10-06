Бизнес-тренеру из Куеды смягчили наказание

Московский городской суд снизил на один год срок наказания уроженцу села Куеда Пермского края, бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, ранее осужденному за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По версии следствия и гособвинения, он совершил мошенничество в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы. Потерпевшими по делу были признаны 113 человек. Они заплатили за курсы, тренинги и вебинары от 60 тыс. до 12 млн руб. Их авторы обещали клиентам серьезные финансовые успехи, но обещанного результата потерпевшие не получили. Сначала Аяз Шабутдинов отрицал вину, но затем согласился с версией следствия. Также он компенсировал ущерб 64 потерпевшим.

В октябре 2025 года Пресненский районный суд Москвы назначил господину Шабутдинову семь лет колонии общего режима, штраф 5 млн руб., а также частично удовлетворил иски потерпевших.