«Калашников» выполнил годовой контракт на поставку СВД

Концерн «Калашников» выполнил контракт 2026 года на поставку 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова (СВД) заказчику из российских силовых структур. Партию изделий отгрузили в установленные сроки, сообщили в концерне.

Серийное производство СВД, разработанной конструктором Евгением Драгуновым, началось в 1963 году на Ижевском машиностроительном заводе. Сейчас предприятие входит в концерн «Калашников». Производство винтовок продолжается более 60 лет.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.