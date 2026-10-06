Ozon сообщил о сбое приложения у владельцев Apple

Пользователи жалуются на неполадки в работе приложения Ozon. В пресс-службе маркетплейса заявили Frank Media, что сбой произошел у пользователей iOS. В компании заверили, что техническая проблема уже устранена.

С начала суток зарегистрировано почти 900 жалоб. Они начали поступать около 11:05 мск, следует из данных detector404.ru. У клиентов помимо приложения не открывался сайт маркетплейса. Больше всего жалоб поступило из ЛНР, Херсонской, Мурманской и Смоленской областей, а также ДНР.