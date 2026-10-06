Три человека погибли после атаки ВСУ на маршрутку в Запорожской области

Беспилотник вооруженных сил Украины ударил по автобусу в Запорожской области, в результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, атака украинского БПЛА на маршрутный микроавтобус была целенаправленной. Это произошло в селе Басань Пологовского муниципального округа.

«По предварительным данным, погибли три человека, в том числе водитель маршрутки. Также трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи делают все возможное для их спасения. На месте работают оперативные службы»,— уточнил господин Балицкий.

Александр Дремлюгин, Симферополь