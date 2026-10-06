Три человека погибли после атаки ВСУ на маршрутку в Запорожской области
Беспилотник вооруженных сил Украины ударил по автобусу в Запорожской области, в результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, атака украинского БПЛА на маршрутный микроавтобус была целенаправленной. Это произошло в селе Басань Пологовского муниципального округа.
«По предварительным данным, погибли три человека, в том числе водитель маршрутки. Также трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести… Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи делают все возможное для их спасения. На месте работают оперативные службы»,— уточнил господин Балицкий.
Похожие атаки на гражданский транспорт уже приводили к массовым потерям. 4 февраля 2025 года в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус, пострадали шесть человек; 3 июня 2026 года в Енакиево удар по рейсовому автобусу Москва—Симферополь привел к гибели семи гражданских и ранениям еще 11 пассажиров.
Опасность распространялась не только на пассажирские маршруты: 20 марта 2025 года в Белгородской области беспилотник атаковал служебный автобус, находившиеся в нем супруги получили минно-взрывные и осколочные ранения. Эти случаи показывают, что движущийся транспорт с гражданскими пассажирами становился отдельной уязвимой целью атак беспилотников.