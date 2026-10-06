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Нобелевскую премию по физике получил бельгиец Хальцен за исследование нейтрино

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию 2026 года по физике бельгийскому ученому Франсису Хальцену. Как объявил Нобелевский комитет в Стокгольме, исследователь награжден за «решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения».

Франсис Хальцен (на экране)

Франсис Хальцен (на экране)

Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters

Франсис Хальцен (на экране)

Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters

В прошлом году награды были удостоены Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за открытия в квантовой механике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Квант в конце туннеля».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Нейтринная обсерватория IceCube регистрирует нейтрино в подледном черенковском детекторе объемом 1 куб. км льда, расположенном в Антарктиде. Такая установка предназначена для фиксации частиц и определения направлений, откуда пришли нейтрино сверхвысоких энергий.

В анализе данных за семь лет, опубликованном в 2021 году, заметную часть нейтрино с энергиями выше 200 ТэВ связали с квазарами. Их источниками считаются области вокруг сверхмассивных черных дыр в центрах квазаров, а совпадение регистрации нейтрино с мощными вспышками радиоизлучения дает дополнительную связь между частицами и активностью этих объектов.

Поиск таких источников нужен для изучения механизмов образования галактик и роли сверхмассивных черных дыр в их эволюции. В 2023 году среди задач нейтринной обсерватории также называли определение внегалактических источников нейтрино сверхвысоких энергий — вопросов, которые остаются открытыми в современной космологии.

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