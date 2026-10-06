Нобелевскую премию по физике получил бельгиец Хальцен за исследование нейтрино

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию 2026 года по физике бельгийскому ученому Франсису Хальцену. Как объявил Нобелевский комитет в Стокгольме, исследователь награжден за «решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения».

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Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters Франсис Хальцен (на экране)

Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters

В прошлом году награды были удостоены Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за открытия в квантовой механике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Квант в конце туннеля».