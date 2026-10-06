Семь человек пострадали при ударе дрона по автобусу в Горловке

Дрон ВСУ атаковал в Горловке автобус, который перевозил работников молочного предприятия, семь пассажиров получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, происшествие произошло рано утром в Калининском районе города. Автобус перевозил рабочих молочного предприятия «Твой производитель», FPV-дрон ударил по крыше автомобиля.

По информации минздрава ДНР, семь человек получили ранения, одному из них оторвало ногу. Пятерым пострадавшим оказали помощь амбулаторно, двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Александр Дремлюгин, Симферополь