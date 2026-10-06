В Елово ввели выплату за привлечение контрактников на СВО

Дума Еловского округа утвердила единовременную выплату за содействие в заключении контрактов для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размер выплаты составит 30 тыс. руб. Средства будут выделяться из резервного фонда муниципалитета. Выплаты положены за привлечение гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны РФ.

Решение вступит в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 января 2027 года.