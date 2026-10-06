Мексика потребовала от США доказательств стрельбы по американским пограничникам

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее правительство требует от американских властей доказательств того, что на границе между двумя государствами произошла перестрелка. Так она ответила на заявления из США об обстреле американских военных на границе. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Daniel Becerril / Reuters Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Daniel Becerril / Reuters

«Мы попросили предоставить нам все доказательства, потому что у нас их нет»,— заявила госпожа Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции. По ее словам, мексиканские армия, флот и Национальная гвардия не зафиксировали никаких выстрелов в сторону США в этом районе.

Ранее посол США в Мексике Рональд Джонсон сообщил о том, что 26 сентября были обстреляны военнослужащие береговой охраны США, патрулировавшие границу Техаса с мексиканским штатом Тамаулипас. Ссылаясь на слова самих военных, посол заявил, что стрельба велась со стороны Мексики. Американские военные открыли ответный огонь. В результате перестрелки не пострадали ни военные, ни техника.

В целях недопущения эскалации и подобных инцидентов в будущем США и Мексика договорились усилить координацию. Мексика уже запустила операцию «Зеркало», в рамках которой на границу Тамаулипаса стянуты 500 мексиканских военных и служащих национальной гвардии, которые будут вести патрулирование с использованием вертолетов и беспилотников.

Алена Миклашевская