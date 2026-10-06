Мексика потребовала от США доказательств стрельбы по американским пограничникам
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее правительство требует от американских властей доказательств того, что на границе между двумя государствами произошла перестрелка. Так она ответила на заявления из США об обстреле американских военных на границе. Об этом сообщает Reuters.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум
Фото: Daniel Becerril / Reuters
«Мы попросили предоставить нам все доказательства, потому что у нас их нет»,— заявила госпожа Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции. По ее словам, мексиканские армия, флот и Национальная гвардия не зафиксировали никаких выстрелов в сторону США в этом районе.
Ранее посол США в Мексике Рональд Джонсон сообщил о том, что 26 сентября были обстреляны военнослужащие береговой охраны США, патрулировавшие границу Техаса с мексиканским штатом Тамаулипас. Ссылаясь на слова самих военных, посол заявил, что стрельба велась со стороны Мексики. Американские военные открыли ответный огонь. В результате перестрелки не пострадали ни военные, ни техника.
В целях недопущения эскалации и подобных инцидентов в будущем США и Мексика договорились усилить координацию. Мексика уже запустила операцию «Зеркало», в рамках которой на границу Тамаулипаса стянуты 500 мексиканских военных и служащих национальной гвардии, которые будут вести патрулирование с использованием вертолетов и беспилотников.
Требование доказательств переводит спор о перестрелке из обмена заявлениями в проверку того, был ли вообще зафиксирован факт стрельбы и кем. Для Мехико это особенно важно, поскольку сотрудничество с США по вопросам безопасности официально увязывается с взаимным уважением и отказом от подчинения одной страны другой.
2 сентября 2025 года Клаудия Шейнбаум также заявляла, что не допустит присутствия американских военнослужащих на территории Мексики. Поэтому подтверждение обстоятельств инцидента имеет значение не только для установления ответственности, но и для сохранения согласованного ограничения на действия США в Мексике.