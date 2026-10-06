В Тамбове задержан подозреваемый в подготовке теракта
Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, который планировал подорвать автомобили сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Задержанный — гражданин России 1971 года рождения, другие подробности о его личности не приводятся. По версии ФСБ, мужчина через Telegram установил контакт с представителем спецслужб Украины. При подготовке к теракту россиянин провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также запросил взрывчатое вещество либо мину для изготовления самодельного взрывного устройства.
По решению суда мужчина отправлен под арест. Следствие проверяет, можно ли квалифицировать его действия как госизмену (ст. 275 УК), а также выявить другие «эпизоды противоправной деятельности».
Проверка по статье о госизмене связана не с самим фактом переписки, а с возможным содержанием взаимодействия с украинской стороной. В сентябре 2026 года ФСБ сообщала о деле по статье 275 УК после того, как россиянин по заданию представителя Главного управления Минобороны Украины собирал сведения о военных объектах, а также объектах промышленного и топливно-энергетического комплексов. Для нынешнего дела это означает, что следствию важно установить не только подготовку взрыва, но и наличие конкретных поручений, связанных с оборонным предприятием или иной деятельностью в интересах иностранной стороны.
В декабре 2023 года дело о приготовлении к госизмене и участию в деятельности террористической организации связывали с контактом россиянина с украинским военным, который, по данным ФСБ, координировал его действия и занимался набором добровольцев. Такая практика показывает, что при подтверждении самостоятельного состава действий квалификация может включать не только подготовку теракта, но и госизмену; однако одних сведений о контакте для этого недостаточно — значение имеют установленное задание и выполненные действия.