В Тамбове задержан подозреваемый в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, который планировал подорвать автомобили сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Задержанный — гражданин России 1971 года рождения, другие подробности о его личности не приводятся. По версии ФСБ, мужчина через Telegram установил контакт с представителем спецслужб Украины. При подготовке к теракту россиянин провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также запросил взрывчатое вещество либо мину для изготовления самодельного взрывного устройства.

По решению суда мужчина отправлен под арест. Следствие проверяет, можно ли квалифицировать его действия как госизмену (ст. 275 УК), а также выявить другие «эпизоды противоправной деятельности».