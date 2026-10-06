В Ангарске проводят проверку после обнаружения отрубленной медвежьей головы

В городе Ангарск Иркутской области сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения медвежьей головы во дворе многоквартирного жилого дома. Как уточнили в разговоре с «Ъ» в пресс-службе регионального ГУ МВД России, отрубленная голова не является частью таксидермического изделия.

В сообщении отмечается, что подобные действия «могут быть расценены как нарушение общественного порядка» и повлечь за собой соответствующую ответственность.

Полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия. Проверяется информация о том, кто и с какой целью мог оставить голову медведя в общественном месте. Граждан, обладающих информацией, просят связаться с полицейскими.

Влад Никифоров, Иркутск