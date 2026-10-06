Главное на рынке недвижимости к утру 6 октября

Акционеры девелопера «Инград», входящего в группу Sminex, одобрили отказ от публичного статуса компании и делистинг ее акций с Московской биржи. За решение проголосовали владельцы 40,7 млн акций, против — 123, воздержались обладатели пять акций. Вместе с этим «Инград» намерен обратиться в Банк России с просьбой освободить компанию от обязанностей по раскрытию информации в качестве публичного эмитента. В «Инграде» пояснили, что в свободном обращении находится менее 2% акций — публичный рынок капитала перестал играть существенную роль в финансовой модели бизнеса.

Сооснователь и управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский через связанные структуры получил 100% ООО «КАРО Фильм Менеджмент», головной компании киносети «КАРО». Вся доля головной структуры находится в залоге у ООО «СПР Финанс», которое полностью принадлежит Печерскому. На изменения в ЕГРЮЛ, обратила внимание «Московская перспектива». Ранее владельцами «КАРО Фильм Менеджмент» был консорциум инвесторов, в который входили бизнесмен Пол Хет, фонд UFG Private Equity и Российский фонд прямых инвестиций.

ГК «ПИК» закрыла сделку по продаже петербургскому девелоперу Element бизнес-центра River City (12,4 тыс. кв. м) на Ленинградском шоссе, обратил внимание Telegram-канал Filatoff Inc. Новым владельцам объекта с 4 октября стало связанное с вышеупомянутым застройщиком АО «Газ инвест». Сам комплекс занимает территорию площадью 3,2 га. Там планируется строительство жилого комплекса на 75,2 тыс. кв. м.

Архитектурная мастерская Мальцева подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом входящего в «РГ-девелопмент» специализированного застройщика «Старопетровский», который выступал девелопером жилого комплекса «Балтийский» в Старопетровском проезде. Как отмечает Telegram-канал Filatoff Inc., в августе мастерская уже попыталась признать ответчика банкротом, но заявление было возвращено. На тот момент мастерская оценивала задолженность компании за выполненные работы в 66,6 млн руб.

Максим Лучников покинул пост коммерческого директора ГК «Сумма Элементов», который занял в 2025 году. До этого господин Лучников занимал руководящие должности в Sminex, ГК «Абсолют», А101, KR Properties и других компаниях. Его общий опыт работы в сфере жилой и коммерческой недвижимости — более 18 лет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить в Крыму ипотечную программу по следующим условиям: ставка — 6% годовых; срок программы — 6 месяцев; максимальный срок погашения — 15 лет. По словам губернатора, мера нужна для поддержки строительной отрасли. Объем предложения на полуострове вырос, но часть построенного и готовящегося к вводу жилья не находит покупателей, отметил Михаил Развожаев.

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить единый региональный подход при предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этим же законопроектом предлагается закрепить размер максимально допустимой доли собственных расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи равной 10%. Сейчас размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи устанавливается субъектами. При этом есть утвержденный правительством федеральный стандарт в 22%. Авторы инициативы от КПРФ утверждают, что сейчас наблюдаются существенные региональные различия в установлении показателя.