"РИА Новости": G7 передала Украине почти $50 млрд за счет активов России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Механизм кредитования Украины странами G7 не является единым займом, а представляет собой отдельные кредиты от участников «семерки». Каждый из них самостоятельно определяет схему и правила финансирования. Доходы, полученные от замороженных российских активов, должны храниться на специальных счетах, а после уплаты необходимых налогов поступать в бюджет и направляться на помощь Украине. Эти поступления используются для обслуживания и погашения займов.

Для Украины это означает, что полученные средства могут рассматриваться как грант, поскольку погашение не предполагается из ее собственного бюджета. Это важно, так как такая схема не должна увеличивать соотношение долга Украины к ВВП. Роли внутри схемы распределены между странами G7: одни вносят средства, другие участвуют в погашении, а третьи предоставляют гарантии.

Ограничения схемы связаны с доходностью и сохранностью активов. Если российские активы будут разморожены или поступлений от них окажется недостаточно для обслуживания и полного погашения займа, участникам G7 придется разделить кредитную нагрузку. Отдельные страны также берут на себя риски в случае, если прибыли от заблокированных активов не хватит для покрытия займов.