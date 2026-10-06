Минобороны России сообщило об ударах по двум РЛС на Украине

Российские вооруженные силы поразили дронами «Герань» радиолокационные станции (РЛС) ВСУ в Полтавской и Одесской областях, сообщило Минобороны РФ. По его данным, средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали поражение обеих целей.

Согласно пресс-релизу российского ведомства, РЛС П-37 «Меч» была поражена в районе города Миргород в Полтавской области. Кроме того, в районе села Кагарлык в Одесской области уничтожена РЛС 35Д6. Минобороны также показало кадры нанесения ударов.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по объектам инфраструктуры на Украине. В конце августа российское министерство сообщало о поражении РЛС системы ПВО, а также мест хранения беспилотников и комплектующих к ним.