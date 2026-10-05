Альфа-Банк первым в России запускает мультиплатформу ИИ-агентов. Она доступна клиентам мобильного приложения банка в тестовом режиме. Как заявили в компании, «Альфа-Интеллект» — единый помощник для работы с банком: человек ставит задачу, а не ищет нужную кнопку в приложении. Например, в инвестициях «Альфа-Интеллект» подстраивается под опыт клиента: новичку объясняет, как устроены вложения и с чего начать, а опытному инвестору показывает динамику портфеля. Также платформа работает как персональный тревел-блогер: разбирается в трендах, предлагает актуальные места и маршруты.

«Авито» запустит обучающий портал для продавцов и партнеров. Как рассказали в компании, курсы будут включать пошаговое обучение для новичков и практические материалы для развития навыков уже действующих продавцов. Цель компании — обучить 30 тыс. продавцов за пять лет.

Авиакомпания Red Wings рассматривает возможность открытия чартеров из Москвы на остров Лангкави в Малайзии летом 2027-го. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Летать компания планирует в партнерстве с туроператорами при поддержке Министерства туризма, искусств и культуры Малайзии. Там добавили, что имеют допуск на полеты по этому направлению.