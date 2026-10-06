Ни капли мимо кассы

Туймазинское ООО «Рауш Биер» не смогло отменить решение и предписание челябинского УФАС. В 2025 году ведомство обязало компанию прекратить производство нескольких видов пива, чьи этикетки схожи с этикетками на продукции ООО «Аргаяшская пивоварня». Арбитражный суд Челябинской области, куда обратился «Рауш Биер», сходства не обнаружил и отменил решение и предписание УФАС. Апелляционная инстанция, наоборот, нашла сходство между пивными этикетками обеих компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд встал на сторону производителя пива из Челябинской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Суд встал на сторону производителя пива из Челябинской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2024 году в УФАС обратилось ООО «Аргаяшская пивоварня». Она сообщила, что «Рауш Биер» копирует этикетки пива «Жигулевское» и «Челябинское». «Аргаяшская пивоварня» выпускает эти напитки с 2018 года, а с 2023 года внешний вид их этикеток зарегистрирован в Южно-Уральской Торгово-промышленной палате Челябинской области.

Летом 2025 года УФАС согласилось с претензиями. Выяснилось, что челябинская компания начала производство спорного пива раньше башкирской. К тому же антимонопольное ведомство приняло во внимание результаты заключения ассоциации «Объединение корпоративных юристов», которое установило, что продукция «Рауш Биер» «имитирует внешний вид» продуктов «Аргаяшской пивоварни». Башкирской компании было предписано прекратить производство спорных напитков.

ООО «Рауш Биер», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Туймазах в ноябре 1993 года. Специализируется на производстве пива, медовухи, кваса, сидра, лимонадов и питьевой воды. Входит в холдинг АПК «Туймазинский» (мясокомбинат «Золотой рог», торгово-производственное предприятие «Кулинария», кондитерский дом Саниева и другие). Уставный капитал — 25 млн руб. 70% компании принадлежат Ильясу Саниеву, 30% — у его сына Ильгама Саниева.

«Рауш Биер» с претензиями не согласился, обратившись с иском в арбитражный суд Челябинской области.

В апреле этого года суд первой инстанции поддержал истца. Он, в частности, обратил внимание на то, что регистрация этикеток в ТПП не является подтверждением авторства, а часть спорной продукции туймазинская компания выпустила на рынок раньше, чем ее челябинский конкурент. К тому же УФАС не провело маркетинговое исследование, при котором потребители должны были высказаться о схожести спорных этикеток, указано в решении суда.

УФАС по Челябинской области и «Аргаяшская пивоварня» подали апелляционные жалобы. В них, в частности, отмечалось, что суд первой инстанции «не оценил общую легальность оборота продукции ООО «Аргаяшская компания» и хронологию вывода на рынок всей линейки товаров в целом», а отсутствие маркетингового исследования «не опровергает наличие акта недобросовестной конкуренции».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал выводы УФАС. Внешний вид спорных этикеток выполнен в одном размере и одними шрифтами, и «производит общее зрительное впечатление, которое обусловлено использованием сходной цветовой гаммы», указано в постановлении суда. При этом, по данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, «Аргаяшская пивоварня» выпустила на рынок свое пиво ранее конкурента. «Рауш Биер», по мнению суда, продавая спорную продукцию, получает преимущества, «не вкладывая дополнительно материальных ресурсов, фактически использовал внешний вид продукции конкурента, присутствующей на рынке, для оформления продукции собственного производства».

В АПК «Туймазинский» на запрос «Ъ» не ответили.

«В решении суда верно применяется методология защиты от недобросовестной конкуренции путем создания смещения. Если этикетки, кольеретки пива у сторон спора очень похожи, из-за чего их продукцию можно перепутать, то такая конкуренция недопустима и должна быть запрещена. В этой части решение суда сомнений не вызывает, — отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. — В то же время, оценка степени сходства является весьма субъективным процессом, тут может быть много нюансов, и без анализа самих изображений оценить правоту суда затруднительно, а таковых в тексте судебного акта нет».

Повторив внешний вид оформления чужой продукции, производитель не имеет права вводить товар в оборот, уверен адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Искандер Хазиев. «Апелляционный суд это подтвердил, отменив решение первой инстанции. Необходимо отметить: для последующего взыскания убытков потерпевшему заново доказывать нарушение не придется — установленный судом факт в силу преюдиции принимается как есть, остается обосновать лишь размер», — отметил эксперт.

Булат Баширов