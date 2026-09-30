Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В основу бюджета на ближайшие три года заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Согласно ему, к 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Бюджетная политика на этот период рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства.

Прогнозируется, что по итогам 2027 года расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы — 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы — 45,8 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

Документ также предусматривает перенос сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. В правительстве считают, что это позволит регионам направить около 300 млрд высвобожденных средств на развитие экономики и социальной сферы.

Подробнее о проекте бюджета — в материале «Ъ» «Бюджет наполнился цифрами и налогами».