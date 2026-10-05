Силуанов рассказал о пресечении незаконного вывоза из России $180 млн наличными

C апреля по июль 2026 года в России удалось предотвратить вывоз иностранной валюты на сумму почти $180 млн. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Предотвращен 291 случай вывоза наличной валюты в объеме почти $180 млн. Здесь тоже налаживается порядок и усиливается дисциплина»,— сказал господин Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

С весны 2022 года в России действует запрет на вывоз иностранной валюты на сумму более $10 тыс., в том числе в страны ЕАЭС. В марте был введен запрет на вывоз наличных рублей на сумму свыше эквивалента $100 тыс. по курсу Центробанка. С 29 сентября этот порог был снижен более чем в восемь раз — до 1 млн руб. Кроме того, ограничения распространены на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не пойман — не рубль».