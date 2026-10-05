Силуанов рассказал о пресечении незаконного вывоза из России $180 млн наличными
C апреля по июль 2026 года в России удалось предотвратить вывоз иностранной валюты на сумму почти $180 млн. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете федерации.
Антон Силуанов
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
«Предотвращен 291 случай вывоза наличной валюты в объеме почти $180 млн. Здесь тоже налаживается порядок и усиливается дисциплина»,— сказал господин Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
С весны 2022 года в России действует запрет на вывоз иностранной валюты на сумму более $10 тыс., в том числе в страны ЕАЭС. В марте был введен запрет на вывоз наличных рублей на сумму свыше эквивалента $100 тыс. по курсу Центробанка. С 29 сентября этот порог был снижен более чем в восемь раз — до 1 млн руб. Кроме того, ограничения распространены на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
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Снижение допустимого объема рублевой наличности призвано перекрыть один из каналов нелегального вывода капитала. Для физических лиц сумма сверх установленного лимита подлежит конфискации, а для компаний и индивидуальных предпринимателей действует полный запрет на вывоз наличных рублей в обозначенные страны — при нарушении изымается вся сумма.
Исполнение ограничений распределено между Федеральной таможенной службой, Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел. География контроля охватывает не только страны Евразийского экономического союза, но также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, поэтому изменение порога сопровождается расширением круга направлений, на которых проверяется перемещение рублевой наличности.
Предпосылкой для ужесточения была заметная нагрузка на таможенный контроль: за первое полугодие 2025 года в России зафиксировали 6314 случаев незаконной перевозки гражданами наличных — максимум за весь период статистики.