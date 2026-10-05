Мишустин: правительство спишет 3 млрд рублей долга Белгородской области
Белгородской области спишут почти 3 млрд руб. бюджетной задолженности в рамках программы поддержки регионов. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Механизмом сокращения долга воспользуется и Белгородская область»,— сказал премьер. По его словам, высвободившиеся средства пойдут в том числе на помощь участникам СВО и их близким.
Господин Мишустин напомнил, что в рамках программы регионы могут списать две трети долга. Средства можно направить «на укрепление потенциала своего региона», отметил он — на «обновление дорог, общественного транспорта, ремонт многоквартирных домов, коммунальных сетей».
Списание долга по этой программе не является безусловным: его объем привязывается к вложениям региона в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности и инфраструктурные проекты. Правила, действующие с 2025 года, предусматривают сокращение до двух третей задолженности при направлении ресурсов на инвестиционные и инфраструктурные цели.
Для Белгородской области эта мера применяется на фоне заметного роста долговой нагрузки в 2023 году: за девять месяцев госдолг увеличился с 31,1 млрд до 37,5 млрд руб., а задолженность по бюджетным кредитам — с 17,3 млрд до 26,8 млрд руб. Поэтому списание уменьшает объем обязательств, высвобождая бюджетные ресурсы для предусмотренных программой вложений и заявленной помощи участникам СВО и их близким.