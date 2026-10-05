Мишустин: правительство спишет 3 млрд рублей долга Белгородской области

Белгородской области спишут почти 3 млрд руб. бюджетной задолженности в рамках программы поддержки регионов. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Механизмом сокращения долга воспользуется и Белгородская область»,— сказал премьер. По его словам, высвободившиеся средства пойдут в том числе на помощь участникам СВО и их близким.

Господин Мишустин напомнил, что в рамках программы регионы могут списать две трети долга. Средства можно направить «на укрепление потенциала своего региона», отметил он — на «обновление дорог, общественного транспорта, ремонт многоквартирных домов, коммунальных сетей».