Роспотребнадзор запросил пояснения из-за нарушений в Burger King во Владивостоке
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю направило запросы представителям сети заведений быстрого питания Burger King, два ресторана которой закрылись во Владивостоке из-за поведения персонала. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
Аналогичный документ направлен в московский офис Burger King. По данным управления Роспотребнадзора, ситуация находится под его полным контролем.
Во Владивостоке закрылись рестораны на ул. Семеновской, д. 12 (ТЦ «Родина») и на ул. Светланской, д. 56, уточнила пресс-служба «Бургер Кинга». Заведения работали по франшизе. Решение о закрытии принято после того, как в соцсетях появились видео, на одном из которых, в Burger King на ул. Семеновской, сотрудники кухни играют в футбольный мяч и кидаются презервативами.
Запрос пояснений от Роспотребнадзора означает начало выяснения обстоятельств и оценки соблюдения обязательных требований, но сам по себе не определяет конкретное наказание. Например, в августе 2022 года Роспотребнадзор приостановил работу ресторана Burger King в Уфе после проверки, выявившей угрозу здоровью из-за неправильно установленной вентиляции.
При выявлении санитарных нарушений ведомство может составить протокол о временном запрете деятельности и направить материалы в суд для решения о приостановлении работы на срок до 90 суток. Отдельно может оформляться арест продукции: так, в июле 2025 года в одном из дел под него попали 37,05 кг товаров.