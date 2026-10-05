Роспотребнадзор запросил пояснения из-за нарушений в Burger King во Владивостоке

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю направило запросы представителям сети заведений быстрого питания Burger King, два ресторана которой закрылись во Владивостоке из-за поведения персонала. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Аналогичный документ направлен в московский офис Burger King. По данным управления Роспотребнадзора, ситуация находится под его полным контролем.

Во Владивостоке закрылись рестораны на ул. Семеновской, д. 12 (ТЦ «Родина») и на ул. Светланской, д. 56, уточнила пресс-служба «Бургер Кинга». Заведения работали по франшизе. Решение о закрытии принято после того, как в соцсетях появились видео, на одном из которых, в Burger King на ул. Семеновской, сотрудники кухни играют в футбольный мяч и кидаются презервативами.