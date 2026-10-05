Huawei и Qualcomm заключили многолетний лицензионный контракт на ИИ и 5G
Китайская корпорация Huawei подписала с американской Qualcomm многолетнее лицензионное соглашение. Оно предусматривает, что компании откроют друг другу доступ к своим портфелям патентов на такие технологии, как 5G, искусственный интеллект, вычислительные и сетевые технологии. Qualcomm также купит некоторые патенты американского подразделения Huawei.
Сумма сделки не раскрывается. Однако, как пишет Reuters, Huawei сообщила, что общая сумма лицензионных сделок на ее патенты теперь достигла $6,9 млрд. Доходы китайской компании от лицензий на патенты растут в последние годы в следствие ее масштабных инвестиций в научные исследования и разработки. Как отмечает Reuters, это связано с введенными США ограничениями на покупку американских технологий для Huawei.
В августе американская корпорация HP также подписала многолетнее лицензионное соглашение с Huawei.
Соглашение регулирует права на использование запатентованных решений, но само по себе не восстанавливает поставки американских разработок Huawei. В мае 2024 года Министерство торговли США аннулировало лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm экспортировать разработки Huawei; поэтому патентное лицензирование и разрешения на экспорт остаются разными механизмами.
Для Huawei такая схема особенно важна из-за зависимости ее собственных продуктов от чужой интеллектуальной собственности: в процессоре Kirin использовались, в частности, патенты американских компаний. При этом Huawei владеет до 18,3% основных патентов, связанных с 5G, а Qualcomm относится к числу других крупных держателей таких патентов, что делает взаимный доступ способом оформить использование разработок обеих компаний на договорной основе.