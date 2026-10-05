Huawei и Qualcomm заключили многолетний лицензионный контракт на ИИ и 5G

Китайская корпорация Huawei подписала с американской Qualcomm многолетнее лицензионное соглашение. Оно предусматривает, что компании откроют друг другу доступ к своим портфелям патентов на такие технологии, как 5G, искусственный интеллект, вычислительные и сетевые технологии. Qualcomm также купит некоторые патенты американского подразделения Huawei.

Сумма сделки не раскрывается. Однако, как пишет Reuters, Huawei сообщила, что общая сумма лицензионных сделок на ее патенты теперь достигла $6,9 млрд. Доходы китайской компании от лицензий на патенты растут в последние годы в следствие ее масштабных инвестиций в научные исследования и разработки. Как отмечает Reuters, это связано с введенными США ограничениями на покупку американских технологий для Huawei.

В августе американская корпорация HP также подписала многолетнее лицензионное соглашение с Huawei.

Яна Рождественская